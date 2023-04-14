【疫後轉型】餐飲業難請人　韓國集團轉戰零售

疫情期間不少餐廳都艱苦經營，尤其是做韓燒，不能做外賣生意，只能勉強靠政府補貼吊命，有韓國業務集團不諱言，餐飲業租金貴、請人難，疫後將會把更多資金投放至零售業，韓國隱形眼鏡及飾品將是今年的業務重點。

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寶安韓國有限公司及天揚國際投資有限公司創辦人曾少江大學時期就創業，讀測量的他大一做時裝生意賺了100萬元，這第一桶金幫助他往後開始做韓國隱形眼鏡及茶餐廳業務，「2008年韓風正盛，我一口氣就開了10多間韓國隱形眼鏡店」，年紀輕輕的他始終不夠經驗，店舖太集中在旺角同一商場，結果要調整策略，將分店減至8間，並分布到不同的大型商場，「茶餐廳的師傅都很難管，他們嫌我沒經驗，不肯聽我話」，等到租約期滿他終於要損手離場，蝕了百多萬。

盡管如此，隱形眼鏡業務還是做得不錯，韓國的Etude House 2012年邀請他幫忙在港開店，曾少江因此認識了現在的韓國拍檔，幾位Oppa開展了更多日韓業務，2014年起他們的韓式餐廳「新麻蒲」及「NeNe Chicken」陸續開業，當時正值「星星熱」，加上韓燒有爐邊蛋的食店不多，兩店甫開張就有300人在門口排隊。

發展至今，集團已有約20間不同品牌的韓式餐廳，不過疫情期間沒有堂食，令集團損失慘重，「韓燒不能做外賣，有段時間是零生意，生意額整體下降了7成」，幸好炸雞外賣上升了3、4成生意，拉上補下只蝕20至30%，再加上政府的補貼才能保命。疫下飲食業難做，曾少江認為需分散風險，故於2022年開展了韓國飾品生意，第一間N. Cat應運而生。

飾品店N. Cat款多量少

N. Cat的目標消費群是15至45歲女性，主攻學生、年輕人及OL一族，「香港的女性市場很大，但競爭也不小」，對於開韓國飾品店，剛開始時全公司女同事都反對，「因為我們需要人工、倉租等後勤費用，售價會比淘寶貴」，但想不到學生都很捨得買，銷售比想像中更好，「飾品屬於衝動消費，女士們經過喜歡就會買，所以我們將店舖設在旺角人流多的商場。」

因為飾品款式多，為免「坐貨」太多，所以每款只會入10至20件，售罄再訂，「我們現時只有一間飾品店，為免看錯款沒人買，故採用多款少貨的策略，這可提升顧客的新鮮感，同時減低物流和倉存的壓力」，他們用空運送貨，雖然成本貴，但貨來得快也賣得快，資金鏈運行得更快。

隱形眼鏡cl mall多色多款

集團的韓國隱形眼鏡業務近年亦已重新塑造品牌為cl mall，方便進入大商場，隱形眼鏡一直銷量平穩，「因為是FMCG，人們用完就需要再買，再加上疫後大家開始上班、上學、去派對，現時銷售持續上升」，不過做隱形眼鏡也有個難處，就是坐貨成本高，「『大眼仔』每款有5至6種顏色，每色又有33種度數，透明隱形眼鏡則有3種弧度，每種弧度同樣有33種度數，還未計散光」，款式之多甚至比鞋的尺碼更厲害，「每50盒貨，1個月只能賣出2盒」，故此他們需要用很大地方倉存，現時他們租用葵興4、5千呎的倉庫，每月租金就要7、8萬元，成本不輕。

故此cl mall需要不斷開拓新客源，除批發、街客之外，還有網店，「我們除有香港網店，也有3個歐美的英文網店」，他表示，日韓牌子很受海外的華裔人士歡迎，現時cl mall有8成生意來自本地的網購及實體店，其餘2成來自歐美。

說到未來發展，曾少江坦言會減少餐廳業務，「餐飲業很難請人，我們就試過因為不夠人手而要停業」，做飾品店每間舖只需1至2位店員就可以做生意，但餐飲由內到內還需輪更，每間餐廳就要20至30人才可運作，他表示今年將會集中更多零售業務，包括多開4間N. Cat。

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本報記者：歐陽佩

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