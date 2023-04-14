【大行報告｜物管股】大摩：物管股上半年後或迎轉折點　看好3隻國企物管

▲ 【大行報告｜物管股】大摩：物管股在上半年後或迎轉折點 看好3隻國企物管

物管股去年核心盈利跌兩成，摩根士丹利發表研究報告表示，基於最壞情景估算，物管股盈利再度下行的空間有限，預計今年上半年迎來盈利轉折點，並估計2022年至2025年國企與民企物管年均複合增長（CAGR）分別達26%及7%。

摩根士丹利指，去年物管股因毛利率大幅下跌、應收款項的減值虧損、部分民企物管加大派息比率等，而導致行業盈利平均跌兩成。在去年計入減值後，物管股短期再因應收款項和商譽而減值的風險下降，但卻認為中期風險依然持續。根據該行最壞情景分析，隱含去年及今年預測經調整盈利下行4%及17%。

在管面積成關鍵動力

不過，該行認為，在今年上半年後，物管行業的盈利將迎來轉向。該行預料今年上半年業績仍然受壓，料核心盈利跌4%，但估計在管面積將成為關鍵的增長動力，由2022年至2025年CAGR為11%，帶動2023年至2025年盈利分別增長22%、17%、10%。

鑑於行業現處2024年預測市盈率的10.7倍，相信其估值已反映去年業績疲弱的消息，該行偏好華潤萬象生活 （01209） 、中海物業 （02269） 、保利物業 （06049） ，因其擁強勁盈利增長及健康現金流。當民企物管一旦消化今年上半年業績及現金流錄得改善後，便會積極考慮跟進。另外，該行亦下調金科服務 （09666） 由「持平」至「減持」，目標價由12.76元降至7.85元。

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編輯：姚卓然