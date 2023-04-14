全港最具規模的煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的法國廚師會，為香港帶來具完整架構的傳統法國 IDE 專業烹飪課程 －「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及「烘焙藝術文憑」，令香港大眾留港亦能一圓成為正宗法菜廚師的夢! 2023 年度課程即將開始招生，而煤氣烹飪中心亦於今天舉行新一屆招生新聞發佈會，應屆星級學員劉心悠更是婚後首次出席公開活動，分享其體驗之餘，更即場與「法國 IDE 烹飪藝術文憑課程」課程總監 Marc Toutain 示範製作創新法菜。

發佈會率先由香港中華煤氣有限公司零售市務及營業總經理王佩兒女士（Catherine）揭開序幕：「致力推廣專業級明火烹飪教學的煤氣烹飪中心已領導香港廚藝教育超過 46 年，於 2014 年與法國廚師會 Disciples Escoffier 合作引入當時亞洲首個由法國政府認可及頒發証書的烹飪藝術文憑課程，不單由米芝蓮星級國際知名大廚擔任導師，學員亦有機會前往米芝蓮星級餐廳或星級酒店實習，而畢業後更可獲頒法國政府認證的『法國廚藝訓練證書』，取得法國執業或開餐廳的資格。自課程開辦以來，已訓練出超過 300 位專業廚師，亦吸引不少城中名人及專業人士報名，常中包括早前與各位傳媒朋友在我們全新『煤氣銅鑼灣旗艦店』見面的梁詠琪、梁祖堯、苟芸慧，以及今日亦有到場的應屆畢業生劉心悠。而因課程大受歡迎，故除了現有的法國 Disciples Escoffier『烹飪藝術文憑』和『糕餅藝術文憑』，我們更推出全新的『烘焙藝術文憑』課程，並特意把『煤氣銅鑼灣旗艦店』新增的烹飪教室的工作枱面換上特別適合製作法國糕餅的雲石材質，力求為學員帶來最專業的學習體驗！」

應屆「法國 IDE 烹飪藝術文憑課程」的星級學員劉心悠完成了共 540 小時的烹飪課程，獲法國頂尖名廚以循序漸進的方式親授法國菜的烹調理念及技巧、食材運用以至造型設計等，一步一步掌握烹調法國菜的精髓及奧妙。是日更是心悠成為人妻後首次現身公開活動，她分享完成課程後的各種難忘經歷：「烹飪是其中一個我一直都想實踐的領域，但因為我力盡完美的性格，過往工作甚為繁忙的我一直未有找到合適的契機。去年踏入人生新階段，多了一個新身份，更想學習一個新技能，便立即報讀這個猶如為我而設的『法國 IDE 烹飪藝術文憑課程』，作為全球最頂尖的烹飪課程之一的，這個課程採用深入淺出的教導方法，令沒有煮食經驗的我亦能從由零建立基礎，並透過理論和實踐，慢慢循序漸進地掌握煮食的技巧。」而心悠亦透露自己過往對於執刀有些恐懼：「自少便對刀有莫明的害怕，這亦是我遲遲未有學廚的原因，但我決心克服，更在導師的鼓勵和細心的指導下，慢慢放下害怕的情緒，掌握不同的刀法，甚至現在能煮出正宗法國大餐，其所帶來的滿足感極大，這個課程亦成為我人生中極為重要的一大里程碑。」自出道以來一直是眾人心目中女神的心悠可說得上是滿分人妻，被問到老公對其廚藝的評價，一向低調處理感情事的心悠更立即露出幸福的甜笑，罕有地表示：「他非常支持我，除了不斷的鼓勵，更以行動支持，學廚以來我所煮的每一道菜他亦吃得清光。」心悠更坦言婚後工作之餘亦會投入更多時間於家庭和個人之中：「這個『法國 IDE 烹飪藝術文憑課程』不單磨練了我的廚藝，更令我成長不少，明白到探索和體驗新事物的重要性和滿足感，無論是工作上或是個人生活上，我會勇於接受新挑戰，繼續學習和成就更多。」

聽畢心悠的分享後，全球 500 大法國名廚(Maîtres Cuisiniers de France)兼「法國 IDE 專業文憑課程」總監 Marc Toutain 更上台與心悠一同即席示範製作法式紅蝦他他配香芒蕃茄醬，二人表現合拍，加上大師細膩精準的手藝，令現場嘉賓看得入神。

示範過後， Catherine 與 Marc 更一同向心悠頒發「法國 IDE 烹飪藝術文憑課程」畢業證書，祝賀心悠成功畢業的同時，亦表示她可憑證書取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格，為發佈會劃上完美句號。

關於煤氣烹飪中心

煤氣烹飪中心於 1977 年 5 月由香港中華煤氣有限公司成立，憑藉超過 40 年明火煮食的經驗，為不同人士提供明火烹飪的配套服務。位於利舞臺的煤氣烹飪中心更設有可配合幼童身高的煮食升降廚櫃 的親子烹飪室，務求令不同年紀的人士均可體驗明火烹飪的樂趣。我們更創新推出多元化的專業廚藝和特色課程，例如訓練大家由廚藝新手到入得廚房、出得廳堂的「好老婆證書課程」、訓練到海外升學的學子基本的煮食技能的「遊子急救班」等。

作為烹飪教學界的領導者，我們了解市場對專業廚藝學習的需要，並帶領煮食潮流，近年與法國廚師會 Institute Disciples Escoffier (IDE)合作，為香港帶來首個具完整架構的法國 IDE 專業烹飪文憑，畢業生更可獲由法國教育部頒發的「法國廚藝訓練文憑」，亦即取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格，成功將在港的烹飪學習體驗提升至更專業的水平。

煤氣烹飪中心

香港銅鑼灣利舞臺 9 樓

電話： 2576 1535

網站： www.towngascooking.com

Facebook：www.facebook.com/CookingCentre



(特約)