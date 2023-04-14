【恒隆101】恒隆地產夥清華大學 推動全國房地產可持續發展研究

▲ 【房地產研究】恒隆地產夥清華大學推動全國房地產可持續發展研究

恒隆地產 （00101） 宣布，與清華大學進一步深化合作，聚焦於可持續發展領域產學研工作、地產科技的創新應用和人才培養。

恒隆將向清華大學教師及研究生啟動「房地產可持續發展」研究倡議及畢業論文支持計劃，發放研究經費，資助綠色建築、健康建築、低碳發展、數字化賦能等創新性研究，推動研究成果的實踐應用。

恒隆地產與清華大學於2010年成立「清華大學恒隆房地產研究中心」，自成立以來，中心在國內外頂級期刊上發表逾400篇學術論文和研究，涵蓋城市與房地產相關的城市經濟學、規劃與可持續發展等多個方面。

恒隆指，至今已向清華大學教育基金會捐贈逾3,300萬元人民幣，用於促進清華大學房地產學科的建設發展及支持中心開展學術研究與交流。

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記者：伍鍵文