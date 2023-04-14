▲ 【銀行危機】標普：對沖基金3月大舉增持金融股、倉位升1.6個百分點 無懼爆發銀行危機

標準普爾環球市場指，對沖基金於3月爆發銀行危機時大舉增加金融股的持倉，由2月份的3.9%，增加到3月的5.5%，基金認為由美國矽谷銀行（SVB）倒閉引發的問題不會引致更嚴重的金融危機，故視金融股調整為買入機會，而零售投資者亦將金融股持倉增加1%。

標普追蹤在美國上市的對沖基金發現，3月份對沖基金在股票類別，倉位增加約135億美元，當中以銀行股為主，並減持原材料及能源股。

傳統基金經理則減持金融股

對沖基金之一的Citadel表示，3月份買入Western Alliance Bancorporation約5.3%股權，因對銀行股有信心。

不過，傳統資產管理經理，則將金融股比重降低1.1個百分點，並在股票倉位減少202億美元。

整體來看，金融股仍未收復所有失地，KBW銀行指數及標普500銀行指數今年來累跌18.6%及12.9%，兩者在4月份表現呆滯。

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編輯：陳韻妍