▲ 【日本旅遊】日本政府批准大阪興建賭場度假村 濠賭股個別發展、新濠DYNAM升逾1%

日本首相岸田文雄在賭場度假區（IR）推進總部會議上透露，將批准大阪府與大阪市提交的建設計劃。這是政府首次批准IR計劃，在日本開設賭場迎來一大節點。

港股方面，濠賭股今（14日）走勢個別，新濠 （00200） 升1%，永利 （01128） 升0.6%，而銀娛 （00027） 跌0.7%，金沙中國 （01928） 跌0.9%，，澳博 （00880） 跌0.2%。彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 升1.3%。

大阪力爭賭場度假區在2029年秋冬開業。若完成與運營方的簽約手續、政府「賭場管理委員會」的審查，以及之後的執照交付手續等，將正式決定開業。

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編輯：姚卓然