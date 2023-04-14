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【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%

股市 15:35 2023/04/14

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【日本旅遊】日本政府批准大阪興建賭場度假村

日本首相岸田文雄表示，批准大阪府與大阪市提交的博彩度假村（IR）建設計劃，這是日本政府首次批准興建賭場的計劃。大阪賭場渡假村的投資額約1.8萬億日圓（折合約1067億港元），力爭在2029年秋冬開業，年收入目標5200億日圓（折合約308億港元），主要來自博彩業，冀每年吸引600萬名國際遊客及1400萬日本國內遊客。

受日本興建賭場消息刺激，濠賭股周五（14日）普遍向下，金沙中國 （01928） 跌3%、銀娛 （00027） 、美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 均跌1%。至於日本彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 由升1.3%，收市轉跌1.3%。

大阪賭場渡假區將會位於人工島夢州

大阪賭場渡假區將會位於人工島夢州（Yumeshima），夢州為大阪於2025年舉辦世博會的場地。岸田文雄表示，相信賭場渡假區項目將為關東地區的經濟增長作貢獻。

賭場渡假區由美高梅度假村國際（美：MGM）及Orix（日：8591）各佔40%股權，項目開業前，必須完成簽約手續，以及政府「賭場管理委員會」的審查。

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編輯：姚卓然

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