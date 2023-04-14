【內銀股】四大內銀據報最快6月發行TLAC債券　規模至少共達400億人民幣

▲ 【內銀股】四大內銀據報最快6月發行TLAC債券 以早日滿足國際監管要求

據《彭博》引述消息人士透露，四大內銀將首次發行具損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）非資本債券，規模共達至少400億元（人民幣‧下同），以增厚自身安全墊，並早日滿足國際監管要求。消息人士透露，包括工商銀行 （01398） 在內的四大行本月已接洽投銀，就發行TLAC非資本工具開展工作，計劃最快於今年6月於在岸市場發行，而根據初步計劃，每家發行規模至少100億元，不過具體發行規模和時間尚待監管批覆。

TLAC債類近AT1債 惟清償順位較高

TLAC於2015年由金融穩定理事會（FSB）提出，當全球系統性重要銀行（G-SIBs）因資產不足以抵償債務或損及存款人利益之虞時，須依照主管機關的指示減記本金或轉換為股權等方式來吸收損失。這跟AT1債券（也可稱為「可可債」、「CoCo債」）特性十分相近，但其差異在於：AT1債可在達到觸發條件時，由發行機構自行觸發，而TLAC債僅能由主管機關裁示觸發，且大部分AT1債的清償順位在TLAC債之後，因此比TLAC債面臨更大的風險。

今年3月，投行瑞信（美：CS）被另一同業瑞銀（美：UBS）宣布收購，而收購條件之一，正是前者的AT1債全數減記。

TLAC計算規則有待監管進一步明確

根據標普的測算，到2025年初，四大內銀距離TLAC達標尚面臨高達3.7萬億元的缺口。惠譽的估算則較樂觀，但仍有1.3萬億元的規模。需要指出的是，目前對於TLAC計算規則有待監管進一步明確，比如存款保險基金的計入比例等，因此測算結果會存在較大差異。

中國四大內銀均屬於G-SIBs，按照FSB監管體系的要求，滿足必要的資本充足率之外，還需要具備相當規模的總損失吸收能力。按FSB的要求，中國四大內銀作為新興市場的全球系統重要性銀行，其自身用於避免破產或尋求政府救助的安全墊，相當於加權風險資產的比率應於2025年初達到16%，2028年初達到18%。

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編輯：姚卓然

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