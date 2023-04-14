【港股市況】中芯升7%破頂　車股、油金股向上　恒指反覆升94點（不斷更新）

市場憧憬聯儲局加息壓力紓減，美股上揚，港股反覆升近百點。恒指高開78點，早段曾升最多138點，高見20482點，其後曾倒跌，恒生指數最終升94點，收報20438點，成交1083.6億元，科指升0.1%，報4164點。騰訊 （00700） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，美團 （03690） 跌1%，中芯國際 （00981） 升逾7%，油金股向上，車股造好，長汽 （02333） 升近一成，濠賭股下跌，其中金沙 （01928） 跌逾3%。

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大行報告︰

【大行報告｜物管股】大摩：物管股上半年後或迎轉折點 看好3隻國企物管

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】騰訊 （00700） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，美團 （03690） 跌1%，中芯國際 （00981） 升逾7%，油金股向上，車股造好，長汽 （02333） 升近一成，濠賭股下跌，其中金沙 （01928） 跌逾3%。恒指反覆升94點，收報20438點，成交1083.6億元，科指升0.1%，報4164點。

【16：00】恒指U盤前升84點，報20429點。

【15：40】中盈盛達融資擔保 （01543） 尾市瀉7成，破底低見0.415元，成交9519萬元。

【15：20】中集車輛 （01839） 尾市升幅擴大至25%，破頂高見8.78元。

【15：12】港股尾市升約41點，報20385點。

【15：03】融創 （01918） 跌幅進一步收窄至近3%，報1.98元。

【15：02】中移動 （00941） 尾市升2%，聯通 （00762） 升0.5%，中電信 （00728） 升近2%。

【14：52】融創 （01918） 跌幅收窄至逾6%，報1.91元，今早曾破底低見1.69元。

【14：46】融信中國 （03301） 跌逾3%，低見0.58元。

【內房危機】融信中國據報擬將境內債券最多展期四年

【14：28】中芯 （00981） 升幅進一步擴大至6%，破頂高見23.65元。

【14：04】騰訊 （00700） 轉升0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，美團 （03690） 跌幅收窄至1%。恒指升約57點，報20402點，科指跌0.1%，報4155點。

【13：55】汽車股造好，其中長汽 （02333） 午後升幅擴大至一成，高見9.89元。

【13：45】五礦資源 （01208） 午後升幅擴至24%，高見3.09元。

【13：20】大市最新升約35點，報20380點，科指跌0.4%，報4145點。

【13：03】中芯國際 （00981） 午後初段升4%，高見23.2元。

【13：00】港股午後初段跌約9點，報20335點，科指跌0.6%，報4134點。

【12：59】【阿里巴巴9988】淘寶天貓集團據報率先完成組織變革 全面獨立經營管理

【12：05】【恒大危機】恒大汽車傳集資反響平淡 憂核心資產轉讓繁複

【12：00】恒生指數半日跌不足1點，報20344點，成交577億元。科指跌0.7%，報4130點。美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.5%，中芯 （00981） 升3%，融創 （01918） 再挫11%，油股向上，黃金相關股、汽車股造好。

【11：47】港股中午收市前升約5點，報20349點，科指跌0.8%，報4126點。

【11：33】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%，中海油 （00883） 升0.6%。

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升0.3%，深證升0.5%，創業板指升1%。

【11：24】Prada普拉達 （01913） 逆市升逾4%，破頂高見58.6元。

【11：14】百度 （09888） 跌逾4%，低見128.3元。

【11：12】恒指最新跌約44點，報20299點，科指跌1%，報4119點。

【11：07】半新股北森控股 （09669） 續跌逾17%，低見20.85元。

【10：59】電力股造好，潤電 （00836） 升4%，中國電力 （02380） 升近5%，龍源電力 （00916） 升近4%。

【10：55】美團 （03690） 最新跌逾2%，低見128元。

【10：50】大市轉跌3點。

【10：49】ATM全數轉跌，其中美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%。

【10：40】五礦資源 （01208） 升兩成，高見3元。

【10：28】恒指早段曾升最多138點，高見20482點，最新升幅收窄至41點，報20385點，科指轉跌0.4%，報4142點。

【10：27】商湯 （00020） 逆市再升跌逾3%，低見2.8元。

【10：27】騰訊 （00700） 轉跌0.1%。

【10：13】吉利 （00175） 升幅擴至近5%，比亞迪 （01211） 升逾3%。

【10：06】迅銷 （06288） 績後造好，股價升逾8%，破頂高見19.5元。

【10：01】中集車輛 （01839） 再升逾12%，破頂高見7.98元。

【09：52】知乎 （02390） 升逾3%，高見20.2元。報道指知乎連同AI科企面壁智能，合作推進中文大模型。

【知乎2390】周源：中文大模型「知海圖AI」正式內測

【09：51】【日本旅遊】日本政府批准大阪興建賭場度假村 濠賭股個別發展、新濠DYNAM升逾1%

【09：49】汽車股造好，吉利 （00175） 升3%，比亞迪 （01211） 升1%，長汽 （02333） 升逾7%，廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：44】香港航天科技 （01725） 跌逾7%，早段低見10.1元。香港航天科技今年1月諒解訂備忘錄與非洲吉布提共和國合作開發國際商業太空港，至今由於項目公司尚未成立，而與吉布提共和國並無訂立正式合約，故備忘錄已失效及不再有任何效力。

【09：43】港股早段升幅收窄至約34點，報20379點，科指升0.4%，報4174點。

【09：41】ATM開市後個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 逆市偏軟跌1%。

【09：34】藥明生物 （02269） 再升逾4%，高見56.6元。

【09：32】黃金相關股續造好破頂，招金 （01919） 升逾5%，靈寶黃金 （03330） 、中國黃金 （02099） 升逾7%，紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 升逾3%。

【09：28】電視廣播 （00511） 逆市低開近3%。TVB小股東大聯盟指，TVB涉嫌內地非法經營OTT 平台。

【電視廣播511】遭小股東大聯盟轟非法經營內地OTT平台 TVB：嚴重誹謗性指控

【09：27】陸控 （06623） 首掛，開報33.5元，相當於較美股收市價高6.2%。

【09：21】ATM向好，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約0.3%，百度 （09888） 跌逾2%，融創 （01918） 再挫逾14%，恒指高開78點，開報20422點，科指升0.3%，報4170點。

【内房危機】融創中國復牌 執董遲迅及商羽辭任

【09：13】期指開報20513點，升139點。

【09：04】【內銀股】四大內銀據報最快6月發行TLAC債券 規模共達至少400億人幣

【08：55】迅銷 （06288） 今早復牌。

【UNIQLO母企】迅銷上半財年多賺4.5%、調高全年度業績和派息預測 「第四次創業」有好開始

【08：55】和嘉控股 （00704） 今早復牌。

【08：48】恒指黑期升約159點，報20463點，道指期貨跌30點，報34160點。

【08：08】【新股IPO】陸金所控股6623今日掛牌 美股收市價相當於31.55港元

【08：07】【美團3690】「美團企業版」發布 未來五年助10萬企業節省百億成本

【07：57】【Morning精點】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位︱會計師公會方蘊萱：研降低取牌工作年資要求

【07：45】港股ADR收報20416點，升72點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報56元，較港收市價高0.75元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報367.06元，較港收市價高3.86元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.36元，較港收市價高0.21元或0.2%。

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【07：30】美國最新經濟數據顯示通脹放緩， 3月份PPI（生產物價指數）最終需求按年升幅大幅放緩至2.7%，按月跌0.5%，為疫情以來最大減速 ；加上首領失業救濟金人數多於預期，聯儲局加息壓力紓減，美股踏入尾段升勢擴大。道指一度漲逾400點，收市升383點，報34029點；標指升54點，報4146點；納指升236點或2%，報12166點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點 百度美股低港3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩