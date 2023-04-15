  • 24°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 07:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）

股市 06:30 2023/04/15

分享：

分享：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國再憂慮通脹問題，美國債息回升至3.5厘，夜期跌119點，收報20324點，中概股指數跌0.9%，收報6781點。阿里巴巴美股低港2%，騰訊低1%。

ADR 折算港元 較港周二收市價變幅
騰訊ADR 360.16 -1.4%
美團ADR 127.29 -1.7%
滙豐ADR 57.05 +2.6%
阿里巴巴美股 92.78 -1.8%

北水錄超過33億淨流入 買中移動中芯沽建行盈富基金 恒指夜期微跌6點

北水續吸資33.6億元，本周淨流入金額超過60億元。中移動 （00941） 及中芯 （00981） 兩隻中字股最受資金歡迎，分別錄5.8及4.9億元淨流入，藥明生物 （02269） 亦有1.6億元淨流入；淨流出方面，盈富基金 （02800） 及建行 （00939） 分別有3.1及2.4億元淨流出。

    點擊圖片放大

中芯升7%破頂 車股、油金股向上 恒指反覆升94點

市場憧憬聯儲局加息壓力紓減，美股上揚，港股反覆升近百點。恒指高開78點，早段曾升最多138點，高見20482點，其後曾倒跌，恒生指數最終升94點，收報20438點，成交1083.6億元，科指升0.1%，報4164點。騰訊 （00700） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，美團 （03690） 跌1%，中芯國際 （00981） 升逾7%，油金股向上，車股造好，長汽 （02333） 升近一成，濠賭股下跌，其中金沙 （01928） 跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜物管股】大摩：物管股上半年後或迎轉折點　看好3隻國企物管

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

即市走勢︰

【03：00】夜期跌119點，收報20324點

【23：32】恒指夜期跌151點，報20292點。

【21：00】【HSBC滙豐】滙豐賣法國零售業務有變卦　滙豐：倘出售未能續進行　不對集團指引或績效構成重大影響

【20：30】【新股IPO】北森控股上市兩日　遭國際資源掟貨套現逾5000萬元

【20：00】【神華1088】神華3月煤炭銷量跌7.1% 發電量按年增長逾17%

【19：30【餐飲股】味千中國首季同店銷售按年增長18.5%　自2021年第三季後首錄增長

【18：30北水錄超過33億淨流入 買中移動中芯沽建行盈富基金 恒指夜期微跌6點

【17：30【商湯20】軟銀上周四沽5000萬股商湯　套現1.39億

【17：00【周大福1929】周大福上季港澳同店銷售增長96.5%　黃金首飾及產品同店銷售及單價均升逾倍

【16：10】騰訊 （00700） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，美團 （03690） 跌1%，中芯國際 （00981） 升逾7%，油金股向上，車股造好，長汽 （02333） 升近一成，濠賭股下跌，其中金沙 （01928） 跌逾3%。恒指反覆升94點，收報20438點，成交1083.6億元，科指升0.1%，報4164點。

【16：00】恒指U盤前升84點，報20429點。

【15：40】中盈盛達融資擔保 （01543） 尾市瀉7成，破底低見0.415元，成交9519萬元。

【15：20】中集車輛 （01839） 尾市升幅擴大至25%，破頂高見8.78元。

【15：12】港股尾市升約41點，報20385點。

【15：03】融創 （01918） 跌幅進一步收窄至近3%，報1.98元。

【15：02】中移動 （00941） 尾市升2%，聯通 （00762） 升0.5%，中電信 （00728） 升近2%。

【14：52】融創 （01918） 跌幅收窄至逾6%，報1.91元，今早曾破底低見1.69元。

【14：46】融信中國 （03301） 跌逾3%，低見0.58元。

【內房危機】融信中國據報擬將境內債券最多展期四年

【14：28】中芯 （00981） 升幅進一步擴大至6%，破頂高見23.65元。

【14：04】騰訊 （00700） 轉升0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，美團 （03690） 跌幅收窄至1%。恒指升約57點，報20402點，科指跌0.1%，報4155點。

【13：55】汽車股造好，其中長汽 （02333） 午後升幅擴大至一成，高見9.89元。

【13：45】五礦資源 （01208） 午後升幅擴至24%，高見3.09元。

【13：20】大市最新升約35點，報20380點，科指跌0.4%，報4145點。

【13：03】中芯國際 （00981） 午後初段升4%，高見23.2元。

【13：00】港股午後初段跌約9點，報20335點，科指跌0.6%，報4134點。

【12：59】【阿里巴巴9988】淘寶天貓集團據報率先完成組織變革　全面獨立經營管理

【12：05】【恒大危機】恒大汽車傳集資反響平淡　憂核心資產轉讓繁複

【12：00】恒生指數半日跌不足1點，報20344點，成交577億元。科指跌0.7%，報4130點。美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.5%，中芯 （00981） 升3%，融創 （01918） 再挫11%，油股向上，黃金相關股、汽車股造好。

【11：47】港股中午收市前升約5點，報20349點，科指跌0.8%，報4126點。

【11：33】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%，中海油 （00883） 升0.6%。

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升0.3%，深證升0.5%，創業板指升1%。

【11：24】Prada普拉達 （01913） 逆市升逾4%，破頂高見58.6元。

【11：14】百度 （09888） 跌逾4%，低見128.3元。

【11：12】恒指最新跌約44點，報20299點，科指跌1%，報4119點。

【11：07】半新股北森控股 （09669） 續跌逾17%，低見20.85元。

【10：59】電力股造好，潤電 （00836） 升4%，中國電力 （02380） 升近5%，龍源電力 （00916） 升近4%。

【10：55】美團 （03690） 最新跌逾2%，低見128元。

【10：50】大市轉跌3點。

【10：49】ATM全數轉跌，其中美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%。

【10：40】五礦資源 （01208） 升兩成，高見3元。

【10：28】恒指早段曾升最多138點，高見20482點，最新升幅收窄至41點，報20385點，科指轉跌0.4%，報4142點。

【10：27】商湯 （00020） 逆市再升跌逾3%，低見2.8元。

【10：27】騰訊 （00700） 轉跌0.1%。

【10：13】吉利 （00175） 升幅擴至近5%，比亞迪 （01211） 升逾3%。

【10：06】迅銷 （06288） 績後造好，股價升逾8%，破頂高見19.5元。

【10：01】中集車輛 （01839） 再升逾12%，破頂高見7.98元。

【09：52】知乎 （02390） 升逾3%，高見20.2元。報道指知乎連同AI科企面壁智能，合作推進中文大模型。

【知乎2390】周源：中文大模型「知海圖AI」正式內測

【09：51】【日本旅遊】日本政府批准大阪興建賭場度假村　濠賭股個別發展、新濠DYNAM升逾1%

【09：49】汽車股造好，吉利 （00175） 升3%，比亞迪 （01211） 升1%，長汽 （02333） 升逾7%，廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：44】香港航天科技 （01725） 跌逾7%，早段低見10.1元。香港航天科技今年1月諒解訂備忘錄與非洲吉布提共和國合作開發國際商業太空港，至今由於項目公司尚未成立，而與吉布提共和國並無訂立正式合約，故備忘錄已失效及不再有任何效力。

【09：43】港股早段升幅收窄至約34點，報20379點，科指升0.4%，報4174點。

【09：41】ATM開市後個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 逆市偏軟跌1%。

【09：34】藥明生物 （02269） 再升逾4%，高見56.6元。

【09：32】黃金相關股續造好破頂，招金 （01919） 升逾5%，靈寶黃金 （03330） 、中國黃金 （02099） 升逾7%，紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 升逾3%。

【09：28】電視廣播 （00511） 逆市低開近3%。TVB小股東大聯盟指，TVB涉嫌內地非法經營OTT 平台。

【電視廣播511】遭小股東大聯盟轟非法經營內地OTT平台　TVB：嚴重誹謗性指控

【09：27】陸控 （06623） 首掛，開報33.5元，相當於較美股收市價高6.2%。

【09：21】ATM向好，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約0.3%，百度 （09888） 跌逾2%，融創 （01918） 再挫逾14%，恒指高開78點，開報20422點，科指升0.3%，報4170點。

【内房危機】融創中國復牌　執董遲迅及商羽辭任

【09：13】期指開報20513點，升139點。

【09：04】【內銀股】四大內銀據報最快6月發行TLAC債券　規模共達至少400億人幣

【08：55】迅銷 （06288） 今早復牌。

【UNIQLO母企】迅銷上半財年多賺4.5%、調高全年度業績和派息預測　「第四次創業」有好開始

【08：55】和嘉控股 （00704） 今早復牌。

【08：48】恒指黑期升約159點，報20463點，道指期貨跌30點，報34160點。

【08：08】【新股IPO】陸金所控股6623今日掛牌　美股收市價相當於31.55港元

【08：07】【美團3690】「美團企業版」發布　未來五年助10萬企業節省百億成本

【07：57】【Morning精點】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位︱會計師公會方蘊萱：研降低取牌工作年資要求

【07：45】港股ADR收報20416點，升72點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報56元，較港收市價高0.75元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報367.06元，較港收市價高3.86元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.36元，較港收市價高0.21元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國最新經濟數據顯示通脹放緩， 3月份PPI（生產物價指數）最終需求按年升幅大幅放緩至2.7%，按月跌0.5%，為疫情以來最大減速 ；加上首領失業救濟金人數多於預期，聯儲局加息壓力紓減，美股踏入尾段升勢擴大。道指一度漲逾400點，收市升383點，報34029點；標指升54點，報4146點；納指升236點或2%，報12166點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股收市】加息預期升溫 道指挫143點 大型銀行股逆市漲

下一篇文章

【儲局官員】古爾斯比：銀行危機致信貸條件收緊　加息不應過於激進
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【美股收市】加息預期升溫 道指挫143點 大型銀行股逆市漲
【美股收市】加息預期升溫 道指挫143點 大型銀行股逆市漲
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款