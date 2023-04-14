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【美團3690】「美團企業版」發布　未來五年助10萬企業節省百億成本

股市 08:07 2023/04/14

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【美團3690】「美團企業版」發布　未來五年助10萬企業節省百億成本

美團 （03690） 向企業用戶正式推出「美團企業版」一站式企業消費管理服務，並發布全新品牌形象及App應用程序。美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中表示，「美團企業版」的一個短期目標是未來5年助力10萬家企業降低百億級成本。

「美團企業版」著力解決企業消費中報銷流程複雜、消費不透明、成本管控難、供給資源單一等問題，覆蓋福利用餐、招待用餐、定制化團餐、企業差旅等場景。而前身是美團內部產品「美團商企通」，該產品推出於2015年，最初只服務於美團內部的員工需求。

王莆中表示，企業管理的數字化正在向縱深發展，從組織管理數字化發展為員工管理數字化。同時員工的需求正向多樣化、品質化、彈性化轉變，這對企業消費模式也提出了更高要求。截至3月，「美團企業版」已服務近萬家企業客戶，覆蓋包括生物醫藥、金融銀行、大快消、新能源、軟件和信息技術服務等20多個行業。

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編輯：姚卓然

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