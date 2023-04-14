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【新股IPO】陸金所控股6623首掛開報33.5元　相當於較美股收市價高6%

新股IPO 09:27 2023/04/14

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【新股IPO】陸金所控股6623今日掛牌

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 以介紹方式在聯交所主板上市，今日開始買賣，每手100股。陸金所美股（美︰LU）收報2.01美元，升1.5%。按2股美國存託股份代表1股股份轉換，相當於每股股份31.55港元。

陸控開報33.5元，成交1490萬元，相當於較美股收市價高6.2%。陸金所早段高見36.5元，升8.9%，現報34.9元，升4.2%。

陸控美國存託股份目前在紐交所上市及交易，已申請股份於聯交所主板進行雙重主要上市，股份僅以介紹方式上市，並無就上市發行或出售任何股份。

【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇傳已過聆訊　料5月掛牌

【新股IPO】內地白酒商珍酒李渡據報最快下周接受投資者認購、集資70億元　或成港今年來最大IPO

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩


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