【新股IPO】陸金所控股6623首掛收報34.75元　全日升4%　較美股收市價高10%

▲ 【新股IPO】陸金所控股6623今日掛牌

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 以介紹方式在聯交所主板上市，今日開始買賣，每手100股。陸金所美股（美︰LU）收報2.01美元，升1.5%。按2股美國存託股份代表1股股份轉換，相當於每股股份31.55港元。

陸控開報33.5元，早段高見36.5元，較開市價再升8.9%，收報34.75元，全日升3.7%，相當於較美股收市價高10.1%。陸控市值達398.3億元，全日成交額1860萬元。

陸控美國存託股份目前在紐交所上市及交易，已申請股份於聯交所主板進行雙重主要上市，股份僅以介紹方式上市，並無就上市發行或出售任何股份。

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責任編輯︰梁浩碩



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