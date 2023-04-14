  • 26°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】陸金所控股6623首掛收報34.75元　全日升4%　較美股收市價高10%

新股IPO 16:34 2023/04/14

分享：

分享：

【新股IPO】陸金所控股6623今日掛牌

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 以介紹方式在聯交所主板上市，今日開始買賣，每手100股。陸金所美股（美︰LU）收報2.01美元，升1.5%。按2股美國存託股份代表1股股份轉換，相當於每股股份31.55港元。

陸控開報33.5元，早段高見36.5元，較開市價再升8.9%，收報34.75元，全日升3.7%，相當於較美股收市價高10.1%。陸控市值達398.3億元，全日成交額1860萬元。

陸控美國存託股份目前在紐交所上市及交易，已申請股份於聯交所主板進行雙重主要上市，股份僅以介紹方式上市，並無就上市發行或出售任何股份。

【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇傳已過聆訊　料5月掛牌

【新股IPO】內地白酒商珍酒李渡據報最快下周接受投資者認購、集資70億元　或成港今年來最大IPO

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩


【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 陸控（06623） 陸金所
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【賈躍亭投資】法拉第未來盤前插7%　再推遲首批FF 91交付時間至5月底

下一篇文章

【波音BA】波音737 Max發現零件問題暫停交付　盤前股價跌逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌50點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌50點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【電視廣播511】TVB低開近3%　遭小股東大聯盟轟非法經營內地OTT平台　TVB：嚴重誹謗性指控
【電視廣播511】TVB低開近3%　遭小股東大聯盟轟非法經營內地OTT平台　TVB：嚴重誹謗性指控
【港股市況】中芯升7%破頂　車股、油金股向上　恒指反覆升94點（不斷更新）
【港股市況】中芯升7%破頂　車股、油金股向上　恒指反覆升94點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢
【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款