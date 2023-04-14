【波音BA】波音737 Max發現零件問題暫停交付　盤前股價跌逾4%

▲ 【波音BA】波音︰因零部件質量問題 將暫停交付部分737 Max機型

波音（Boeing 美︰BA）表示，因供應商Spirit AeroSystems（美︰SPR）的零件問題，將暫停交付部分737 Max機型。受消息拖累，波音股價周五盤前跌逾4%，Spirit AeroSystems跌幅更大，盤前跌逾11%。

波音表示，問題涉及將飛機垂直尾翼連接到機身後端的兩個配件。供應商Spirit AeroSystems告知，後機身的兩個配件使用了「非標準」製造工藝，影響部分飛機，當中包括公司最受歡迎的737 Max機型。

波音表示，問題可或會影響大量未交付的飛機，以及存放在波音的飛機，表示在檢查受影響的飛機期間，交付量預計會下降。



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責任編輯︰梁浩碩