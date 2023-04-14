▲ 【金融中心】全球營商環境 港排第7 新加坡稱冠

經濟學人智庫（EIU）公告最新全球營商環境排名，新加坡以8.7分排名第一，更被指是未來5年仍然是全球營商環境最佳的經濟體，加拿大及丹麥分列二，三；香港則以8.25分排名第7。

中國排名則較去年下跌11位，為跌幅最大的經濟體，排名落後於馬來西亞、泰國、越南及印度。

越南為亞洲區過去一年最大贏家，排名跳升12位，泰國及印度分別上升10位及6位。報告稱，越南及泰國對海外投資者有利的政策，正從在中國及其他亞洲市場擁有供應鏈、但又計劃推行「中國＋1」政策的企業中獲益，企業能藉此減輕與中美關係相關的地緣政治風險。

報告稱，在最新的排名中有兩個較突出的主要趨勢。首先，中國營商環境前景正面臨挑戰，因政策不確定性、並受中美緊張局勢和更具挑戰性的長期增長前景影響；東歐國家受到俄烏戰爭的嚴重打擊，導致市場機會減少。

EIU稱，雖然中國結束清零政策對在華企業有利，但國家主義經濟政策所導致的監管變化，及當地成本上升均對商業環境構成壓力，並限制了國際投資者的機會。



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記者：葉志偉