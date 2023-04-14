【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】《有種信念，叫越野跑》 越野跑手曾小強著作分享

坊間有不少跑步書，相信不少希望跑步能再進一步的朋友都有看過，甚至參考當中課表去訓練，大熱書籍非《Hansons Marathon Method: Run Your Fastest Marathon》莫屬。三年前小弟亦曾寫過跑步書介紹，如果大家未曾看過，可以到這連結看看：https://bit.ly/3GDxXBL

最近小弟多了跑山，亦即是越野跑，但對有關基本技巧及訓練卻不太掌握，早前去旺角體育用品店為月底比賽買補給，在排隊付款時發現香港著名越野跑手曾小強的大作《有種信念，叫越野跑》，介紹超級越野跑訓練要訣，亳不猶疑就買下，希望能參考他的經驗分享，以及當中訓練之道。

▲ 不用數天就看完曾小強的大作，還要在買書翌日在跑山時遇上他！

現時是香港消防處救護總隊目的曾小強，20多年前開始跑步，在多個本地及海外賽事取得佳績，包括在2014及2015年獲得世界超級越野跑巡迴賽(UTWT)年終總排名第8及第10名，並多次在歐洲的環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)躋身前20名。

《有種信念，叫越野跑》這書除了是一本自傳，亦是一本循序漸進的訓練指南，以科學理論為基礎，並結合曾小強多年來越野跑訓練、比賽及教授的經驗。「越野跑對我來說已不只是一種運動，而是一種生活態度。」書中體驗到曾小強如何在兼顧工作及家庭訓練越野跑。除了介紹跑山的速度訓練，以及上落山姿勢技巧之外，亦特別針對跑步人經常忽略的肌力訓練，跑山對肌力的要求比跑步有過之而無不及，對於長期缺乏肌力訓練的小弟實在非常有用。曾小強指自2007年贏得中國沿岸馬拉松冠軍後，不時受到髂脛束症候群(ITBS)的傷患困擾，數年後經過數星期的簡單肌力訓練，ITBS已沒有再次復發，因此肌力訓練在大部分運動佔很重要的位置。

▲ 一連四集有關肌力訓練的練習，很有用。（圖片來源：The North Face Adventure Team youtube 頻道）

曾小強在書中指出十種常見的訓練錯誤，包括：

沒有為自己訂立目標 訓練沒有針對目標賽事 訓練量太大、跑得太快、過於急進 長課時過分賣力，強度訓練時又未能盡力 沒有涵蓋速度（高強度）訓練 輕視肌力訓練 訓練模式過於單調 忽略訓練或賽後的恢復 營養補充計劃欠佳 賽前備戰不足

至於如何應對矯正這些訓練錯誤，就有待大家買書細看了。

書中有不少曾小強比賽的實戰分享，令我們猶如身歷其境，但又會很容易發生的事情，因此可從中學習：曾小強在2009年UTMB賽事，鞋頭因為意外狠狠地踢到硬石，右腳拇指非常疼痛，但分秒必爭下將這事擱在一旁，誰知痛楚有增無減，在檢查站包紥過後，由於必須更改跑姿去遷就傷勢，導致另一邊臀部肌肉腫脹，最終無奈退出比賽；2015年UTMB比賽前數天，曾小強因為喝了自來水出現肚瀉情況，比賽期間四肢很快因脫水出現抽筋徵狀，但他保持強大信念，知道「必須保持耐性，身體一定會好起來」，身體在接著數小時逐步好轉，並可喝水及進食，最終以第17名完成比賽。

▲ 曾小強在facebook經常分享比賽及訓練心得，包括去年年底以14小時多完成Translantau 100公里賽事。（圖片來源：Stone Tsang facebook）

有兩點曾小強分享的心得我覺得很重要，特別要記下來，就是「平穩的比賽配速有助比賽有更好的發揮」，他以某年UTMB比賽頭兩站仍在排名百多位，到最終排前廿名做例子，指出一開始不少跑手因為比賽興奮心情被其他跑手帶快，或因最後兩星期訓練減量而充滿力量，最後得不償失，甚至未能完成賽事。另外，他指出「堅強的意志和堅定的信念是成功超級越野跑手的必備條件」，在小弟最近幾次跑山練習，發現心情與表現絕對成正比，專心一致訓練或比賽，定比分神亂跑有效率得多。

另外，書中除了介紹《Hansons Marathon Method》這經典書籍之外，亦有引述Jason Koop的《Training Essentials for Ultrarunning》，如何在最大訓練量時增加一些強度的訓練，進一步提升訓練效益及最大攝氧量（VO₂ Max），即時引起小弟興趣去圖書館借來看看。

▲ 看多一點書吸收所長，圖為Jason Koop寫的《Training Essentials for Ultrarunning》。

曾小強在書中後記透露，自己一直希望寫一本關於越野跑的書，只是欠缺信心和勇氣，在太太大力鼓勵和幫助下作出嘗試，今次出書選擇自資出版，是因為自己有絕對的自主權，無需追趕期限，而曾小強將書本售賣收益盈餘的50% 捐贈給綠惜地球，支持組織在本地的環保工作，別具意義。

▲ 曾小強大作去年亦在大帽山連姐茶水亭寄賣。（圖片來源：Stone Tsang facebook）

曾小強於2019年成為「整全蔬食」全素者，並在書中分享不少素食的好處，包括令耐力及運動表現提升，當中最明顯的是大大加快了身體恢復的速度，更因為素食令自己在2020年訓練四徑挑戰時，創出衞奕信徑及鳳凰徑逆走的賽道最快紀錄。曾小強又指「整全蔬食」是日常飲食習慣，而非比賽的補給攻略，這樣才能將素食的力量發揮到最大。在書中最後幾版，曾小強更分享日常的素食食譜，大家不妨參考一下。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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