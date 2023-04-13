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【消費券2023】4月16日發放消費券　電訊商急搶客

商業 23:27 2023/04/13

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新一期消費券即將發放，各大小企業、品牌都希望搶盡商機，電訊商也不例外。香港寬頻推出雙重激抵消費券優惠，由4月14日起至5 月 31 日，新客戶可以透過香港寬頻網站，以一口價 2000元購買12 個月指定 1000M 光纖寬頻連 Netflix / Disney+ / myTV Gold 3 選 1 服務，以及 200元 Shoppy 電子禮券。香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示，藉著新一期消費券的機會，推出雙重優惠，吸引更多客戶。

SmarTone亦推出消費券「SmarT 住賺」優惠，客戶以消費券選用SmarTone 指定5G 月費計劃、Home 5G 寬頻以及選購手機及配件，均可享不同的優惠。包括上指定5G 月費計劃獲贈240GB 內地/澳門漫遊數據；上SmarTone Home 5G 寬頻享超過1300元 優惠； 選購指定手機及配件可享低至半價優惠等。 每次交易可接受共同使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC 及WeChat Pay HK 付款方法。 

編輯：梁巧恩

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