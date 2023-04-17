【消費券2023】發放3000元電子消費券　電訊商急搶客

新一期消費券即將發放，各大小企業、品牌都希望搶盡商機，電訊商也不例外。CSL Mobile將推出三大消費券優惠，包括每週限量激減優惠過千件產品低至5折；1O1O Center及csl專門店限定，以消費券計劃下指定的儲值支付工具，選購指定產品即減最多港幣500元；及消費券限定5G家居寬頻服務計劃。



HKT Payment Limited旗下Tap & Go「拍住賞」手機錢包，夥拍網上購物平台The Club推出連串優惠。包括高達5% Club積分消費回贈3、限時搶購限量港幣1,000元旅遊折扣優惠碼，以及以Tap & Go 客戶專享優惠價購買PlayStation®5主機、Nothing Phone (1)、遊戲預付卡等多款產品。



香港寬頻推出雙重激抵消費券優惠，由4月14日起至5 月 31 日，新客戶可以透過香港寬頻網站，以一口價 2000元購買12 個月指定 1000M 光纖寬頻連 Netflix / Disney+ / myTV Gold 3 選 1 服務，以及 200元 Shoppy 電子禮券。香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示，藉著新一期消費券的機會，推出雙重優惠，吸引更多客戶。



SmarTone亦推出消費券「SmarT 住賺」優惠，客戶以消費券選用SmarTone 指定5G 月費計劃、Home 5G 寬頻以及選購手機及配件，均可享不同的優惠。包括上指定5G 月費計劃獲贈240GB 內地/澳門漫遊數據；上SmarTone Home 5G 寬頻享超過1300元 優惠； 選購指定手機及配件可享低至半價優惠等。 每次交易可接受共同使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC 及WeChat Pay HK 付款方法。

編輯：梁巧恩