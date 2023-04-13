【著數優惠】先施 x 美思工房辦開倉活動 數百款優質廚具低至一折起

新一輪消費券派發在即，想更精明消費，可留意「先施 x 美思工房 廚具開倉清貨」活動，優質廚具低至1元，更有極罕貨辦，售完即止。



「先施 x 美思工房 廚具開倉清貨」將於 4 月 19 日起至 23 日，一連五日舉行開倉勁減活動，是次齊集數百款優質廚具，低至1元發售，不計成本只求清貨。開倉推介更有大量歐美頂級廚具樣板，每款約有1至3件，價錢由5元至50元不等。

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為答謝顧客支持，是次開倉更設五款1元廚具，包括「嚐」輕鑄鐵鑊、SAVEUR Selects 鑄鐵煲、On & Off可拆柄煎鍋及雙層蒸鍋、Well 高級茶具套裝，各款每日限量五套，原價總值47,710元。

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為求清倉，活動每天會推出超過二百件歐美廚具樣板，市場極度罕有，例如不鏽鋼咖啡奶壺每個5元個、不鏽鋼鍋每個10元、鑄鐵小煲每個20元、蛋糕焗盤每個30元、雙層不鏽鋼煲每個50元，大部份貨辦只有1-3隻，數量有限，欲購從速。



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另外，美思工房ON & OFF 拆柄鍋具系列可用明火/電磁/焗爐，獲得香港Q 嘜認證、專利設計，全系列二折，即由原價1,188元至2,388元，減至238元至398元；而32 及 36cm 輕鑄鐵 (生鐵) 的嚐系列炒鑊，亦由1,288元及1,388元減至一律500元，再加送價價100元的美國名牌尼龍鑊鏟乙件。



是次活動涵蓋多個歐美頂級廚具品牌，當中已獲取專利設計，美國名牌SAVEUR Selects 11 件套三層鋼鍋具套裝，原價每套5,680元，二二折後1,248元，每日限量十套。而 25cm 至 30cm 的琺瑯鑄鐵鍋系列，原價每件1,980元至2,480元，二二折後勁減至435元。



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只需於4月13至18日期間，讚好先施及美思工房的 Facebook 專頁及追蹤官方 Instagram，並留言最希望得到的禮物，最先留言的200名參加者，將可到現場領取禮品。



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責任編輯：陳詠妍