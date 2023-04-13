【金管局】余偉文赴紐約見銀行和金融界翹楚　指香港經濟正步入復甦軌道

金管局總裁余偉文今（紐約時間12日）在紐約會見銀行和金融界翹楚。停留紐約後，他將前往華盛頓出席世界銀行集團和國際貨幣基金組織春季會議。他在香港駐紐約經濟貿易辦事處與美中關係全國委員會合辦的午餐會上表示，香港的銀行和金融體系穩健強韌，為迎接各種挑戰做好準備，香港與美元掛鈎的貨幣政策，為香港開放和外向型經濟提供了至為關鍵的穩定性，政府亦推出不同措施，通過消費券和向中小企提供資助來帶動內需，香港經濟正步入復甦軌道。

余偉文與來賓討論如何把握未來機遇。他指，香港在內地金融市場的雙向開放中扮演日趨重要的角色，擴大滬深港通南向範圍以包括在香港主要上市的外國公司，以及把更多內地公司納入北向交易是其中兩例，香港期待與世界各地的夥伴緊密合作，積極利用這些發展空間。余偉文亦向與會者強調香港已全面復常，歡迎全球遊客來港體驗香港的能量和活力。

主持討論的全國委員會會長歐倫斯強調，金管局今次與美國人士面談意義深遠，直接促進香港與美國民間具建設性的交流。

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編輯：胡學能