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【零售業績】咨詢顧問WGSN：零售業善待員工　有助提升銷售業績

商業 20:48 2023/04/13

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善待員工向來屬於企業社會責任（CSR）的領域，很少有人會視之為提升業績的策略。但咨詢顧問WGSN 就認為，企業未來應將 Employee First 視為經營策略，透過人與人之間的互動會更有效讓消費者追隨品牌，提升業績。

【ESG】HK2A舉辦ESG實戰經驗講座　適合中小企參與

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WGSN 趨勢專家黄嘉靖表示，很多零售企業忽略到員工其實是面向顧客的最前線，他們的工作熱情和情緒會很影響消費者的消費情緒。

消費衝動往往源自情緒，當員工表現出正面情緒時會有助提升消費者的消費意欲，這是很多企業沒留意的。

近年不少零售企業鼓勵員工變身「KOL 」，在自己的社交網站分享他們對公司產品的意見和評論。黄嘉靖認為這是值得鼓勵的，因為這些一般人的使用感受，往往更能感染身邊的朋友家人，並非只有追隨者很多的 KOL 才有宣傳效果，而且他們往往更能點中產品實際的優缺點，更易得到消費者認同。

此外，不少香港零售商號更會鼓勵前線員工成為「直播帶貨」直銷商，透過他們的社交帳號銷售的產品都能得到更高佣金，黄嘉靖認為這會令員工更有動力推銷產品，透過與員工分享利益來讓他們更有熱情為企業帶來利潤，這比單純的雇用關係更能帶來好處。

記者：李智賢

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