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【劉‧住保鮮期@iM網欄】春日家庭活動好去處 龍鼓灘海邊燒烤場

名人薈萃 08:00 2023/04/15

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假期留港消費助經濟，那麼一家大小扶老攜幼去哪裏好？香港又有什麼地方，可以讓一家人玩足全日，消費經濟之餘又實惠？重點還要小朋友可以盡情放電，大人長者可以打衞生麻雀消遣，一家人盡情享受海邊微風、黃昏日落和晚上繁星閃照的環境，又可以一個價錢食足三餐呢？

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

在復活節假期一個天陰涼快的日子，筆者和家人走進屯門龍鼓灘BBQ 場玩樂一整天。這個名為Seaside BBQ的好去處，由中午12點營業至晚上11時，假日成人收費約220元，長者和小童有入場費優惠，所以每位收費少於200元。由於入場沒有限時，如果一家人12點準時入場，那麼自助燒烤午餐、下午茶及晚餐都全包，滿足大胃王食足三餐的要求。費用包括有50多款燒烤食物如雞翼、牛扒、豬扒、漢堡扒、豬頸肉、雞腎、魷魚、 多春魚、雞肉腸、台灣一口腸、10多款不同口味的肉丸、 蔬菜及菇類，還有吐司、法包和烏冬等，真是目不暇給。各款美食都是全天供應，在不浪費食物的大前提下，可無限時隨意添食。客人還可以現場購買新鮮生蠔或自𢹂海鮮，怎至可提早預訂乳豬，來一個不一樣的BBQ。

現場的兒童玩樂設施十分充足，有滑梯、彈床、兒童單車、乒乓球和足球機等。如果大家庭有10人或以上，更可預訂VIP房在自成一各的特定位置燒烤、享受電動麻雀機耍樂、卡拉OK等娛樂設施。場內除了天然的沙灘日落美景打卡位，還有閃爆的桃紅花樹，給愛美的女士們盡情打卡。而筆者最欣賞這個場地的是它對環保的注重，全埸採用非即棄餐具，而且還設有智能水站，垃圾分類回收桶，珍惜食物食水的海報，鼓勵客人借用工具參與清潔海灘，宣揚玩樂之餘，更要懂得愛地球呢！

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作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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