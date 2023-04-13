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【反壟斷監管】Google 尋求美國法庭終止其反壟斷訴訟案件

股市 21:29 2023/04/13

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【反壟斷監管】Google 尋求美國法庭終止其反壟斷訴訟案件

外電報道，Google 母企 Alphabet （美：GOOG）正尋求美國聯邦法庭終止其反壟斷的訴訟案件。

2020年，美國司法部連同11個州檢察機關，指控 Google 涉嫌觸犯反壟斷法例，當中包括簽訂排他性協議，禁止預裝任何競爭性搜索服務；與設備製造商等商業伙伴簽署協議，確保用戶使用Google的搜索服務。此案由美國哥倫比亞特區地方法院法官 Amit Mehta 審理，原定於9 月開庭審理。

《路透》引述法庭文件稱，Google 於當地時間周四（13日）向法院申請，要求終止其訴訟案件，指其付款是合法的收入分享交易，並非排斥競爭對手的非法行為。

值得留意的是，除上述反壟斷訴訟外Google 也一直面臨其他反壟斷指控，包括被司法部指控濫用其在數字廣告業務中的主導地位，以及猶他州指控 Google 處理遊戲商店時，涉觸犯反壟斷法。

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記者：伍鍵文

美股 科技產品 美國司法部 哥倫比亞 Google 服務 Alphabet 法官 壟斷
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