【WhatsApp功能更新】WhatsApp更新三大保安功能　確保用戶帳號安全

▲ 通訊程式WhatsApp未來數月內將推出三大個人資料保安功能更新，確保用戶使用時更安全。

現時通訊程式安全備受關注，通訊程式WhatsApp未來數月內將推出三大個人資料保安功能更新，確保用戶使用時更安全。

一）帳戶防護

如果用戶需要將WhatsApp帳戶切換到新裝置，必須仔細確認這是本人意願。更新後，WhatsApp會在舊裝置上詢問用戶作為額外保安檢查，以便確認用戶是否決定切換裝置。如果有人打算擅自將用戶的帳戶移到其他裝置，這項功能將有助提醒。

二）裝置驗證

流動裝置惡意軟件可能會在未經許可的情況下利用用戶的電話號碼，並使用用戶的WhatsApp帳戶傳送各種訊息，對用戶私隱和安全構成的威脅最大。為了進一步防範，WhatsApp新增多項檢查驗證帳戶，用戶亦不需要採取任何行動，當系統發現裝置被入侵時，系統會為你提供更妥善的保護。

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三）自動安全代碼

一直以來，用戶都可使用WhatsApp的安全代碼驗證功能，確保聊天對象是想要的訊息接收者。如要手動執行該項檢查，可前往「加密」分頁的聯絡人資訊下方。為了簡化上述程序，WhatsApp將推出以「關鍵資訊公開」程序為建立依據的安全功能，讓用戶能自動確認目前所使用的是否為安全連線。如你點擊加密分頁標籤，就能立即確認個人對話是否受到保護。

以上功能大多是在背景完成，不需要用戶採取任何行動。除此之外，用戶亦可自行開啟雙重認證及經端對端加密備份，保障個人資料安全。

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責任編輯：李彥煒

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