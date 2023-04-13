  • 23°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自動的士】美國初創Zoox研自動的士　重塑安全氣囊位置與車廂安全

科技 19:33 2023/04/13

分享：

分享：

美國一初創Zoox就專研自動駕駛的士，並以全新設計的「馬鞍式」安全氣囊，重塑安全氣囊位置及車廂安全。

自動駕駛雖仍然有不少問題，要真正投入使用仍然有很長的一段路要走。美國一初創公司Zoox就專研自動駕駛的士，並以全新概念重塑安全氣囊位置及車廂安全。

一般而言，說起車廂安全都會想起安全氣囊，早期車輛的安全氣囊僅放在前座儀表板位置，後來陸續增加到車側、膝部等位置，用意是要用最低的成本，保護最可能受傷的乘客，即駕駛者，但自動駕駛出現後，沒有駕駛者，那麼安全氣囊要如何設計？

【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？

來自美國的汽車初創公司Zoox設計的自動車就不一樣，該車輛沒有駕駛座，他們正在測試中的無人的士就和其他對手不同，毋需任何改裝，也不用遷就傳統設計，車內就只有四個乘客座位，沒有駕駛艙。該公司想出的方法是全新設計的「馬鞍式」安全氣囊，每一個座位上，都有完整的安全氣囊，擋住乘客的前方和兩側，U字形包圍住乘客，達成最大防護效果。

除了安全氣囊，少了車頭車尾的無人車，自然就沒有所謂「撞擊潰縮」空間，Zoox為此就將馬達和傳動元件，整合設計在車輛底盤內，創造出一個能夠吸收巨大衝擊力道的空間。Zoox正在準備接受最後的撞擊測試和安全測試，一旦測試成功，他們將會在美國三藩市商業化營運無人的士車隊，當中沒有任何安全人員，在法規上亦完全達標。

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
ET贏商有計
【ET贏商有計】與醫療機構合作　靚湯Souper攻產婦湯水

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

全球首自動駕駛巴士線 料5月蘇格蘭啟航
2023/04/06
全球首自動駕駛巴士線 料5月蘇格蘭啟航
【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？
2023/04/11
【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？
【Tesla自動車】加男啟用自動駕駛後安心睡覺 被控危險駕駛
2020/09/18
【Tesla自動車】加男啟用自動駕駛後安心睡覺 被控危險駕駛
【送貨自動車】Yandex、KT 韓國電訊合作送貨自動車 2022 年底前面世
2022/01/18
【送貨自動車】Yandex、KT 韓國電訊合作送貨自動車 2022 年底前面世

你可能感興趣

全球首自動駕駛巴士線 料5月蘇格蘭啟航
09:05 2023/04/06
全球首自動駕駛巴士線 料5月蘇格蘭啟航
【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？
09:00 2023/04/11
【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？
【Tesla自動車】加男啟用自動駕駛後安心睡覺 被控危險駕駛
13:24 2020/09/18
【Tesla自動車】加男啟用自動駕駛後安心睡覺 被控危險駕駛
汽車科技 自動泊車 自動駕駛

下一篇文章

【加密貨幣】股神巴菲特：比特幣只是賭博遊戲代幣　無實際價值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動超跑】超級跑車品牌林寶堅尼將推首部電動車款Grand Tourer
【電動超跑】超級跑車品牌林寶堅尼將推首部電動車款Grand Tourer
【電動車】調查：近半美國人不考慮買電動車　擔心沒有足夠充電設施
【電動車】調查：近半美國人不考慮買電動車　擔心沒有足夠充電設施
【上癮小遊戲】紐約時報又一小遊戲上線　考你算術運用
【上癮小遊戲】紐約時報又一小遊戲上線　考你算術運用
【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查
【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款