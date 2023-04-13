【自動的士】美國初創Zoox研自動的士　重塑安全氣囊位置與車廂安全

▲ 美國一初創Zoox就專研自動駕駛的士，並以全新設計的「馬鞍式」安全氣囊，重塑安全氣囊位置及車廂安全。

自動駕駛雖仍然有不少問題，要真正投入使用仍然有很長的一段路要走。美國一初創公司Zoox就專研自動駕駛的士，並以全新概念重塑安全氣囊位置及車廂安全。

一般而言，說起車廂安全都會想起安全氣囊，早期車輛的安全氣囊僅放在前座儀表板位置，後來陸續增加到車側、膝部等位置，用意是要用最低的成本，保護最可能受傷的乘客，即駕駛者，但自動駕駛出現後，沒有駕駛者，那麼安全氣囊要如何設計？

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來自美國的汽車初創公司Zoox設計的自動車就不一樣，該車輛沒有駕駛座，他們正在測試中的無人的士就和其他對手不同，毋需任何改裝，也不用遷就傳統設計，車內就只有四個乘客座位，沒有駕駛艙。該公司想出的方法是全新設計的「馬鞍式」安全氣囊，每一個座位上，都有完整的安全氣囊，擋住乘客的前方和兩側，U字形包圍住乘客，達成最大防護效果。

除了安全氣囊，少了車頭車尾的無人車，自然就沒有所謂「撞擊潰縮」空間，Zoox為此就將馬達和傳動元件，整合設計在車輛底盤內，創造出一個能夠吸收巨大衝擊力道的空間。Zoox正在準備接受最後的撞擊測試和安全測試，一旦測試成功，他們將會在美國三藩市商業化營運無人的士車隊，當中沒有任何安全人員，在法規上亦完全達標。

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責任編輯：李彥煒

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