【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加

港元滙價持續觸7.85弱方兌換保證，金管局今晨公布據聯滙機制承接90.51億港元沽盤，香港銀行體系總結餘明日（14日）跌至571.64億港元。該結餘水平距上次加息周期期間結餘水平低見542億元水平不足30億元。銀行界人士認為，市場似已適應體系結餘處低水位現象，港元拆息（HIBOR）亦未明顯反彈，且本地貸款需求未明顯上升，短期港元拆息料難返去年底高位，香港銀行下月初有較大機會繼續維持港元最優惠利率（Prime rate, P）不變（細P：5.625厘；大P：5.875厘）。

星展李若凡：美元兌港元套息空間仍大

星展香港環球市場策略師李若凡表示，相信銀行體系總結餘可能下月跌至約400億元，指美元兌港元的掉期點子仍處於很大折讓空間，在金管局接錢後並沒有明顯變動，故套息空間仍大，港滙仍將持續觸弱方保證，目前12個月期的掉期點子為負818pips，只是較今晨接錢前輕微上升，仍遠較2019年約負700pips為低。

李若凡認為，5月初香港銀行較大機會繼續不上調P，指港銀或基於市場認為未來美國會減息的假設，而判斷港元拆息即使未來追上美息，亦不會持續處於高位。

上商林俊泓：市場不覺總結餘水平危險 拆息低於去年底水平

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，從金管局今晨公布接錢後不久，港滙又重返弱方保證邊緣，可見市場覺得目前總結餘水平不是「很危險」，而現時水平可能只要接多一次錢，便跌至低於上次周期的542億元低位。以現時港元拆息明顯高於上次結餘低位時的港元拆息（當時為1厘多)，相信結餘仍有相當空間流失，下月或跌至400億元。

林俊泓亦指出，由於目前1個月港元拆息遠低於去年12月水平，相信下月初香港銀行亦很大機會不調整P。

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記者：胡學能