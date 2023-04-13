【零售資訊】屈臣氏計劃今年在內地新增逾300家新店 潮流彩妝體驗概念店2.0 進駐上海 江蘇

科技發達，很多企業都以O+O(綫下及綫上)的步伐發展，在過去三年疫情期間，中國屈臣氏開設近850家店舖，隨市場復甦及顧客消費意欲回升，屈臣氏更計劃今年於內地增設逾300家新店，進一步加速發展O+O零售。



最近全新設計的升級屈臣氏店舖及Colorlab潮流彩妝體驗概念店2.0分別在上海青浦吾悅廣場、江蘇常州武進吾悅廣場開幕，全面提升O+O顧客購物體驗。店內配置最新、最先進的專業皮膚分析設備，亦有資深皮膚顧問，就顧客的肌膚狀況，為他們提供專業及個人化的購物體驗。

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責任編輯：陳玉蓮