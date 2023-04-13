【香港經濟】港大料全年GDP增3.6%　失業率續降

▲ 【香港經濟】港大料今年次季經濟增長加快至2.8%

港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目預測，本港經濟由去年第四季下跌4.2%，反彈至今年首季正增長1.8%，受惠於社交距離措施進一步放寬及中港跨境活動恢復，又料次季的實質經濟增長則加快至2.8%。

港大表示，發達經濟體的通脹壓力居高不下、海外貨幣緊縮政策嚴重打擊本港的外部需求，進出口仍然維持疲弱，拖累上半年的經濟復甦步伐，但對下半年經濟前景仍然充滿希望，預期受惠於內地經濟復甦，全年經濟預計增長3.6%。

港大預計，今年次季本港私人消費開支按年增至2.8%，貨品出口及進口跌幅收窄，分別跌11.8%及11.2%，首季估計下跌21.6%及18.2%。

此外，港大預計，本港失業率由今年首季的3.3%，進一步回落至次季的3.1%。因爲旅客人數逐漸回升，有助就業市場持續改善。

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記者：伍鍵文