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澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年

環球社會熱點 09:05 2023/04/14

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澳洲銀行及金融企業Suncorp為支援一群希望接受性別肯定的員工，宣布推出「性別肯定假」（Gender Affirmation Leave）。員工可享有6周有薪假及長達1年無薪假，銀行目標是為提升工作場所的包容性。

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Suncorp員工如參與醫療、法律和社會層面的性別肯定，符合條件的員工可獲得充裕假期完成性別肯定，包括告知親友、採用與其身份相符的表達方式、接受性別肯定手術、預約時間更改文件上姓名和代詞。

其中一名員工道森（Vera Dawson） 對公司的決定表示歡迎，她早前已接受性別肯定，認同「性別肯定假」有助員工在透露自己真實身份時，感到更自在和得到支援。

除了Suncorp，澳新銀行（ANZ Bank）、連鎖超市Coles、澳洲廣播公司（ABC）及保險公司 Allianz都有引入類似假期。

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責任編輯：鄭錦玲

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