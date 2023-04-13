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【旅遊數據】Trip.com：4月首10天出境機票訂單量按月升92% 呢3個目的地最受歡迎

理財智慧 19:19 2023/04/13

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隨著社會逐步復常，港人外遊更積極。根據Trip.com（全球）數據顯示，以出行日期4月1至4月10日計算，香港出境機票訂單量與上月同期相比上升92%，按年激增3193%；出境機票頭３位目的地是台北、曼谷和首爾。
 

【文化體驗團】（內附詳情）電車走訪經典電影場景 細聽幕後故事 嘉賓包括導演彭秀慧關錦鵬，詳見【下一頁

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而香港到內地高鐵票量與上月同期相比大幅增長502%；香港到內地的前3高鐵站分別為廣州南、深圳北和廣州東。
 

【放電好去處】多個公園遊樂場「升呢」 超剌激兩層樓高滑梯+繩網攀爬設施，詳見【下一頁

Trip.com 香港用戶入住境外酒店比上月同期增加181%，按年激增1734%；境外酒店頭3位目的地是深圳、澳門和廣州。Trip.com 香港用戶訂購當地體驗產品比上月同期增加289%，按年激增7717%。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示：「邁入第二季度，我們樂見旅遊業繼續保持強勁復甦趨勢。在剛過去的清明復活節假期，港人外遊氣氛再次熾熱，我們的出境機票、酒店、高鐵票及當地體驗產品的訂單量均錄得大幅上升。隨著政府即將發放新一輪的消費券，我們預計這將進一步提升市民的出遊意慾。同時，五一勞動節假期亦將帶動訪港旅遊業。Trip.com會繼續緊貼旅客需要，為用戶提一站式旅遊服務，締造優質的旅遊體驗。」
 

 

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責任編輯：陳詠妍

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