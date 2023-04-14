【電視廣播511】TVB低開近3%　遭小股東大聯盟轟非法經營內地OTT平台　TVB：嚴重誹謗性指控

▲ 【電視廣播511】遭小股東大聯盟轟非法經營內地OTT平台 TVB：嚴重誹謗性指控

電視廣播（TVB） （00511） 與TVB小股東大聯盟再度隔空駁火，TVB小股東大聯盟指，TVB涉嫌內地非法經營 OTT 平台，並且利用 TVB 的節目版權招收超過 600 多萬付費會員，涉及數以億元的金額，炮轟TVB已經違反國家法例，會追究相關人士的責任及對TVB的股東帶來的一切損失。

TVB發稿指，對自稱聯盟的嚴重誹謗性指控表示否認，強調公司一向嚴格按照適用法律及法規經營業務，定當對聯盟、其新聞稿作者及聯盟的全體成員採取法律行動。

TVB今（14日）低開2.8%，報8.63元。

大聯盟：TVB嫌違反外資公司不得參與OTT平台經營

大聯盟稱，獲廣電總局官方回覆，確認TVB內地OTT平台埋堆堆APP開發者和供應商「廣州埋堆堆科技有限公司」並未持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》，同時埋堆堆APP亦未在《全國網絡視聽平台信息管理系統》填報信息，轟TVB嫌違反外資公司不得參與 OTT 平台的經營，管理及運作的法例。

大聯盟轟TVB 董事局在公告有關 TVB 與埋堆堆的真正關係一事上，亦已涉及誤導及欺騙股東及投資人之嫌，「廣州埋堆堆科技有限公司」是由「上海華人文化科技有限公司」全資持有，跟上海翡翠東方傳播TVBC 完全無關。大聯盟聲言，決定再次向香港證監會，聯交所及廣播事務管理局投訴，並且考慮向特首辦及國安處舉報以上事宜。

足夠證據證明許濤及黎瑞剛參與違法行為

大聯盟認為，已有足夠證據證明TVB董事許濤及黎瑞剛參與以上涉嫌違法行為，因為許濤不單是TVB的行政主席及廣州埋堆堆科技有限公司董事，更是TVBC 及 CMC 的董事，而黎瑞剛亦是TVB董事，TVBC法人代表，CMC的創辦人及董事，並且是廣州埋堆堆科技有限公司的實際控制人。



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記者：李哲毅