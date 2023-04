阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事

荷里活巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)曾出任加州州長,卸任後依然關心社區。他周二(11日)社交平台上載影片,展示自己協助鄰居填平路面大坑的情景。阿諾舒華辛力加更表示,路坑已出現長達3周,對汽車和單車使用者造成不便。但政府發言人就指,阿諾舒華辛力加其實是好心做壞事。

75歲的阿諾舒華辛力加在影片中身穿皮褸並佩戴墨鏡,和團隊一同使用瀝青,修復了洛杉磯布倫特烏特區(Brentwood)道路。他修路期間,有人專程降下車窗向他高聲致謝。

阿諾舒華辛力加亦在社交平台上指,眾人不要總是抱怨,應自己落手落腳去行動。