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阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事

環球社會熱點 08:05 2023/04/14

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荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）曾出任加州州長，卸任後依然關心社區。他周二（11日）社交平台上載影片，展示自己協助鄰居填平路面大坑的情景。阿諾舒華辛力加更表示，路坑已出現長達3周，對汽車和單車使用者造成不便。但政府發言人就指，阿諾舒華辛力加其實是好心做壞事。

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75歲的阿諾舒華辛力加在影片中身穿皮褸並佩戴墨鏡，和團隊一同使用瀝青，修復了洛杉磯布倫特烏特區（Brentwood）道路。他修路期間，有人專程降下車窗向他高聲致謝。

阿諾舒華辛力加亦在社交平台上指，眾人不要總是抱怨，應自己落手落腳去行動。

但洛杉磯市發言人接受當地媒體訪問指，阿諾舒華辛力加填平的原來並非大坑，而是一條公用設施濠溝（service trench）。

發言人更指，這條濠溝是美國最大能源公司SoCal Gas獲得許可後，刻意挖出來，相關工程料在5月底完成。

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發言人亦指，和其他影響城市街道的一樣，SoCal Gas會根據要求，在完成項目後復原社區。目前SoCal Gas尚未就事件發表評論。

洛杉磯市長上周亦宣布計劃，將修復市內受損街道，並指數目已錄得新高。當地官員指，自去年12月30日以來，當局已收到近2萬宗維修求助個案，截至本月6日已填補了逾1.7萬個坑。

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責任編輯：李俊儀

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