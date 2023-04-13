【最能花錢】杭州成內地消費力最強城市　人均年消費約4.6萬元

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【孫子市法】四大噩耗齊襲港 何解港股反倒升?
據澎湃新聞報道，綜合內地各城市統計局2022年的統計數據，杭州以人均年消費46,440元，位居中國人均消費城市首位。
而第2至10名分別是上海（46,045元）、深圳（44,793元）、廣州（44,036元）、寧波（42,977元）、溫州（42,809元），浙江省共有3個城市上榜。
報道指出，去年杭州居民人均收入70,281元，比前年增長3.8%，扣除價格因素實際增長1.4%；人均生活消費支出46,440元，比前年增長4.1%。
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撰文 : 陳楚琨