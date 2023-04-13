▲ 【ESG】會計師公會方蘊萱：年輕人對ESG興趣增 年內公布香港ISSB框架

會計師公會今年成立50周年，會長方蘊萱介紹年內3大重點工作，包括制訂本地可持續發展準則、培養會計人才、把握大灣區機遇。方蘊萱稱，不少年輕會計師對ESG感興趣，而且投資界對相關披露需求日增，「讓他們看到未來就在這裡」，繼而投身ESG投資相關工作。

她表示，隨國際會計準則（IFRS）基金會旗下國際可持續準則理事會（ISSB）6月30日發布指引，公會將與香港監管機構合作，建立適用於香港的可持續發展準則。

她指出，ISSB會在2024年生效，香港一直希望能最先落實有關準則，公會將會發布資料和向公眾解說，同時預計可在下半年完成設計ESG證書課程、持續專業發展（CPD）等。

在培育人才方面，除了繼續更新專業資格課程、支援業界數碼化之外，方蘊萱指出，今年會與全球會計聯盟（GAA）的成員機構進行相互檢視工作，保持香港會計師資格國際認受性，期望可如以往延長互認資格安排5年。

公會與美國IQAB互認協議於去年底失效，方蘊萱稱，目前未擬與IQAB重新探討再訂互認安排。

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編輯：麥德銘