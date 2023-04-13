美國紐約市首位滅鼠官年薪達132萬 必要條件係憎老鼠

美國紐約市備受鼠患困擾，市長亞當斯（Eric Adams）本周任命前教師科拉迪（Kathleen Corradi）為該市首位滅鼠官，年薪高達17萬美元，而滅鼠官的必要入職條件為討厭老鼠。

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早於2014年的一項研究表明，紐約市約有200萬隻老鼠，相當於該市四分一居住人口。

亞當斯早於去年公開招募「緩解囓齒動物全市總監」（citywide director of rodent mitigation），開出12萬至17萬美元（約93.6萬至132.6萬港元）年薪，期望申請者討厭老鼠，有「嗜血」及「帶點壞蛋氣質」等特質。

科拉迪周三（12日）上任後，隨即於記者會上向老鼠「宣戰」：

你會成日見到我，而老鼠將會少好多。 （You’ll be seeing a lot of me - and a lot less rats.）

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科拉迪是一名教師，獲任命為滅鼠官員前，曾入職紐約市教育部門，負責監督紐約市公立學校的滅鼠工作。

根據害蟲防治公司Orkin去年的排名，紐約為全美國老鼠數量第二多的城市，僅次於芝加哥。紐約衛生部門截至去年10月，共接獲超過2.16萬宗有關老鼠的投訴個案。

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責任編輯：鄭錦玲