美國紐約市首位滅鼠官年薪達132萬 必要條件係憎老鼠

美國紐約市備受鼠患困擾,市長亞當斯(Eric Adams)本周任命前教師科拉迪(Kathleen Corradi)為該市首位滅鼠官,年薪高達17萬美元,而滅鼠官的必要入職條件為討厭老鼠。

早於2014年的一項研究表明,紐約市約有200萬隻老鼠,相當於該市四分一居住人口。

亞當斯早於去年公開招募「緩解囓齒動物全市總監」(citywide director of rodent mitigation),開出12萬至17萬美元(約93.6萬至132.6萬港元)年薪,期望申請者討厭老鼠,有「嗜血」及「帶點壞蛋氣質」等特質。

科拉迪周三(12日)上任後,隨即於記者會上向老鼠「宣戰」:

你會成日見到我,而老鼠將會少好多。

(You’ll be seeing a lot of me - and a lot less rats.)