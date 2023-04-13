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【儲局官員】戴利：即使沒有進一步政策調整 經濟也可能放緩至令通脹達標
宏觀解讀 17:45 2023/04/13
美國昨晚公布3月CPI，按年升幅回落至5%，但市場仍預期5月議息會議會有較大機率繼續加息。不過美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）則放鴿，指雖然距離2%通脹目標尚有一段距離，但在不採取進一步政策行動下，經濟可能可放慢到足以令通脹達標的程度，暗示無需再加息。
目前緊縮政策影響尚未全面顯現
她指出，經濟依然強勁，通脹和勞動力市場依然熾熱。但也指出，信貸緊縮和全球經濟放緩等不利因素即將來臨，還強調了聯儲局過去一年大幅加息的影響。指加息可能需要一些時間才能充分發揮作用，目前政策收緊的影響尚未全面顯現。
戴利表示，未來仍有充分理由相信，政策可能必須進一步收緊以降通脹。但她補充，同時也有理由認為，即使沒有進一步政策調整，經濟可能也會繼續放緩。
需不斷評估各種行動及數據
她認為，決策者在制定政策時需要評估各種數據，與聯儲局上月會議的結論一致。又提到信貸環境收緊，特別是在矽谷銀行（SVB）等倒閉後，銀行貸款減少，全球央行收緊政策以及聯儲局自己的緊縮行動，將需要不斷進行評估。
戴利今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。
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編輯：葉志偉
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