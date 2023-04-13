華納將拍攝《哈利波特》電視劇 主打全新演員陣容

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery） 行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）周三（12日）宣布，製作《哈利波特》小說系列劇集並將於串流平台HBO Max播出。劇集內容會忠於作者羅琳（JK Rowling）的《哈利波特》系列7本原著，及採用全新演員陣容。

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聲明亦指電視劇會播足10年，每一季劇集都將忠於原著，將《哈利波特》及令人難以置信的冒險經歷帶給全球新觀眾。但公司同時強調，經典電影仍是《哈利波特》系列核心。

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除了羅琳將擔任劇集製片外，公司亦希望曾擔任全系列《哈利波特》電影監製的David Heyman加入陣容，目前仍處於洽談階段。羅琳表示，公司致力保留原著完整性的承諾非常重要，期待參與製作新劇，並指只有長篇電視劇才能提供一定程度的深度和細節。

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HBO董事長Casey Bloys表示，《哈利波特》已成為一個文化現象，民眾長期熱衷於魔法世界，很高興能令觀眾有機會以全新形式探索霍格華茲。

據悉，《哈利波特》的商業王國涉足書籍、電影和遊戲等範疇，產業價值已高達250億美元（約1,950億港元）。

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責任編輯：李俊儀