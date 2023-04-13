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【仔女移民】「留港長者」陷社交孤立及抑鬱 服務處籲移民子女及早溝通 加強社區及科技支援

理財智慧 17:27 2023/04/13

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近年，香港社會經歷各種離別與去留。離開有100種理由，留下亦有100種理由，不管如何，離開前後都需要與家人多溝通，免得造成其他生活問題。香港基督教服務處於2022年11月至2023年2月期間進行「留港長者狀況及服務需要調查」，調查亦顯示，相對沒有子女移民的長者，「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化。

服務處以問卷調查方式訪問203位長者，發現近四成（36.0%）受訪長者有子女在2020年或以後移民，當中超過六成（63.0%）移民子女更是長者的「最主要照顧者」。調查亦顯示，相對沒有子女移民的長者，「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化。

是次受訪者受訪者為50歲或以上、非居於院舍的香港居民。其中近半（50.3%）受訪者年齡為60至74歲，以及有逾六成（67.5%）為退休人士。以25歲為生育年齡推算，有關受訪者的子女現時年齡集中在35至49歲。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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調查結果顯示，子女移民後，長者社交孤立風險高，身心健康恐惡化，以「長者支援網絡量表（Lubben Social Network Scale）」調查，近八成（79.5%）「留港長者」的社交孤立屬「高風險」，較沒有子女移民的長者多出三成（33.3%）。近七成（69.9%）「留港長者」表示因子女移民而感到「孤單」。

以「老人抑鬱短量表（GDS-4）」調查，近七成（69.9%）「留港長者」有抑鬱傾向，較沒有子女移民的長者多出三成（34.5%）。子女移民亦對「留港長者」的健康及生活狀況造成負面影響。約四成「留港長者」表示子女移民後「記憶變差」（42.5%）、「更常失眠」（41.1%）及「影響日常開支」（39.7%），並減少逛街及到茶樓等消閒活動（38.4%）。

面對子女移民，長者有三大應對方法，分別是「學習使用新媒體通訊方法或軟件，以便與在遠方的子女緊密溝通」、

「預期要照顧自己」及「與地區團體建立關係，從而得到處理問題的資源」。根據上述調查結果，服務處得出「提早準備」、「與子女關係」及「與社區聯繫」為影響「留港長者」健康的三大因素。

有意移民的家庭可以先接受心理輔導、長者財務或再就業安排、照顧計劃安排、互助小組等，服務處鼓勵子女在移民前與長者及早準備。 建立鄰里支援網絡加強建立鄰里支援網絡的工作，利用鄰里之力，為有需要的長者提供「生活配套支援服務」，解決他們日常生活的瑣碎問題，讓他們能在社區安心生活。

長者面對子女移居他方，除了內心百感交集，生活亦面臨各種轉變。不管如何，照顧父母是子女的責任，離開前後都需要多關心他們。雖然有機構可以幫助，但畢竟不及子女的關心。

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責任編輯：陳玉蓮

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