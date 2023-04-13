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【股神點睇】何解要投資蘋果公司？巴菲特：無人會為1萬美元從此不買iPhone

環球政經 17:35 2023/04/13

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）日前接受傳媒訪問，提到他對投資蘋果公司的原因，他表示：「如果有人出1萬美金叫你以後不能買iPhone，你不會要這1萬元。」

他續稱，如果有人提出同樣的建議，讓你放棄正在開的福特（Ford），並且從此不再買該公司的車，你會接受這1萬美元，然後去買一輛雪佛蘭（Chevy）。」

巴菲特又大讚蘋果公司運營得非常好，並補充稱，蘋果的行政總裁Tim Cook是歷史上最優秀（classiest）的領導者之一，又說Tim Cook相當了解公司業務及產品，「以非凡的方式管理著這間公司。」

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巴菲特表示，他近期沒有出售任何蘋果股票的計劃。巴菲特在2021年為了減少交稅，曾以每股約115美元的價格出售蘋果股票，他稱當時看來是一個好主意，但最終證明這是一個愚蠢的決定。

蘋果「股神」的公司巴郡·哈薩威（Berkshire Hathaway）投資組合43.5%，而該公司的第二大持倉的權重不到9%，蘋果幾乎是該公司投資組合中其他股票的五倍。

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撰文 : 陳楚琨

Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 產品 經濟 股票 巴菲特 iPhone 美元

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