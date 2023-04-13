【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞

4月20日本港將出現日偏食，天文台表示，若天氣情況許可，大部分面向西南方而沒有障礙物的地方均適合觀賞。日食會於下午12時34分開始，至下午1時16分結束。食甚的時間為下午12時55分，屆時太陽只有2.8%直徑會受月球阻擋。

天文台提醒市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽；部門網頁載有觀測方法示範。而太空館和嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館將於網上直播日食過程，有興趣的市民可以留意直播。

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責任編輯：陳玉蓮