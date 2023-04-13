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【知乎2390】知乎美股盤前飆15%　周源：中文大模型「知海圖AI」正式內測

股市 17:43 2023/04/13

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【知乎2390】知乎美股盤前飆15%　周源：中文大模型「知海圖AI」正式內測

人工智能（AI）熱潮未退，内地科網公司相繼推出語言大模型，内媒報道，知乎 （02390） （美：ZH）連同AI科企面壁智能，合作推進中文大模型。

知乎美股盤前一度高見1.36美元，最高飆17.6%，隨後升幅收窄，現報1.36美元，仍漲14.29%。

報道指，在「2023知乎發現大會」中，知乎創始人、CEO周源宣佈，知乎和面壁科技合作的中文大模型「知海圖AI」正式開啟內測。同時，基於人工智能的「熱榜摘要」開啟內測，對知乎熱榜上的問題回答進行提取、整理及聚合，並把回答概略展現予用户。

面壁智能聯合創始人、CTO曾國洋表示，公司宗旨為「讓大模型飛入千家萬戶」，致力於大模型核心技術研發與創新應用構建，推動大模型技術標準化，降低大模型使用門檻，構建智能時代大模型基礎設施。

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記者：伍鍵文

美股 港股 知乎－W（02390）
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