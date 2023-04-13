【搜游食誌@iM網欄】與時並進及可持續發展 餐飲行業都要講AI？！

Chatgpt是近日熱門話題，撇開種種政治的猜測，大家都心裡有數，這是必然的趨勢，新加坡這幾年的進取，豈止是金融、人材、旅遊，資訊科技方面比任何區塊都更積極開發，以往常說新加坡人好「刻板」、「墨守成規」，不及香港人機靈多變，高度適應環境的變化，撫心自問，今時、往日真是一個酸梅兩顆核！

▲ 光是看智能電話的普及度，就反映人工智能A.I. 已經是水銀瀉地滲入人類的生活。

Chatgpt令好些人有莫名的恐慌，甚至擔心如電影般由「A.I.」機械人操控管治世界，恐慌是基於欠缺理解，有些窩囊的專業人仕更加視之如「洪水猛獸」，說到底就是力保自己飯碗！好幾位教育專家已多番說明，其實Chatgpt已經以不同的切入模式，運用於好多地方，亦協助教育工作者如何提升傳授知識，引發學生的思考力，並不是一般坊間所誤解，有了Chatgpt，所有人都不用動腦筋，問題就自動迎刃而解！Chatgpt是一個雙向溝通的A.I.工具，關鍵仍是使用者自身與Chatgpt在溝通訊息中讓它掌握了多少，他才可協助你從「海量」的資訊中找出最切合的答案。

▲ AI 不是味道創造者，它是透過廚師團隊反覆試驗的記錄，才會調出一個完備的準標作為準則。

大家不要摸不著頭腦，何解談食變成講IT，其實資訊科技是我輩的弱項，熱切去學習及理解高速發展的運算能力的A.I., 是要保持個人的競爭力，工作績效。做品牌工作，就是如何可以趨化、優化人類的優質生活。以餐飲食肆行業來說，這10年間已經引入好多A.I.軟件去改善管理，製定行之有效的標準化，提高盈利率。最顯淺就是推行「零」廢耗、低庫存，精準掌握消費者口味、標準化菜式的品質，減省人力資源成本……等等，全都是依賴科學化的數據，管理人的分析及製定策略才是關鍵，將人力資源成本花在別的地方，如研製菜式，保持客人有新鮮感、改善服務流程設定（SOP），這些是「人」主導而非A.I.自創執行。

▲ 麥當勞是國際品牌，非常重視對社會的企業責任，食品的安全、成份的透明度比其他同行同業做得更到位。

好多人訕笑「M」記麥當勞是垃圾食品，我不大認同，若說開誠佈公，麥記比其他連鎖集團做得更多，留意他餐盤的廣告紙張，說明他所用物料的種種明細，對環保一直致力減塑減廢，每個麥記工作人員不管全職、兼職，在他們完備的訓練模式中，每個人員都達到一個既定的標準，絕非易事，況且每位員工的背景、階層、教育水平的跨度是頗大的，成功的企業，打造一個䇄立80多年的國際連鎖品牌，當中的點滴，實在令人讚賞，優秀的人力資源團隊，不是靠空降、外聘、高薪搶人，而是可以源源不缺為團隊孕育人材，並可將人材升級，有貢獻度才是叫人欣賞之處。香港政府與其天天叫著搶人材，何不反思、檢討本地的教育制度呢？何解香港未有人材輩出呢？

▲ 高壓又快速的生活節奏，麥當勞是好多普羅消費者的尚佳選擇。

香港物價高企不下，百物騰貴，你去街坊麵包店買個麵包+飲品，亦要花20元或以上，只是Grab & Go的外賣服務。麥當勞的早晨優惠，可以$21就享用到一個雙料漢堡、一杯飲料，更可以為您提供送餐服務，環境衛生，食客安心享用食物，如非科學精準數據，難以建構一支有績效的服務團隊，令公眾可享用價廉合理品質的快餐呢？企業要成功是必需有合理盈利，才可持續發展，人也一樣，不進則退，與時並進是存活的不二法門。

▲ 開心樂園餐為兒童帶來歡樂，麥當勞叔叔之家為癌病兒童及其家庭提供支援服務。

其實麥當勞最引以為傲，是他在不同的人、不同的人生階段都留下痕跡，特別是香港的70、80年後出生的一輩，他們的童年滿載麥當勞叔叔帶給大家的歡樂。開心樂園餐，至今仍是為每個家庭，不管富或貧，都帶來開心記憶。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！