HONOR Magic5 Pro 「鷹眼相機」正式登陸香港　售價7299港元起

▲ 國產智能電話品牌榮耀（HONOR）的最新旗艦，「鷹眼相機」之稱的HONOR Magic5 Pro正式在香港開賣，價錢由7,299港元起。

現時智能電話品牌，要脫穎而出，必須以高階配置及設計獨特取勝，國產智能電話品牌榮耀（HONOR）的最新旗艦，「鷹眼相機」之稱的HONOR Magic5 Pro正式在香港開賣，價錢由7,299港元起。4月13日下午4時開始預售至4月20日，於4月21日正式上市。

HONOR Magic5 Pro搭載最新的高通Snapdragon8 Gen2芯片、配備6.81吋LTPO屏幕，並採用第二代屏幕聚光技術，使屏幕亮度最高達 1800nit。其低藍光屏幕還具備最高2160Hz高頻PWM調光功能、類自然光護眼技術，及助眠顯示功能。機體配備5100mAh大容量電池，有較高續航力。

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鏡頭規格方面，Honor Magic5 Pro採用三主鏡頭組件，包括擁有定製超大底傳感器，搭配f/1.6超大光圈的5,000萬像素廣角鏡頭、最高支持100倍變焦的5,000萬像素潛望式長焦鏡頭，以及支援122°超大視角和2.5cm超級微距的5,000萬像素超廣角鏡頭。另加入全新的「鷹眼相機」功能，用家甚至無需按快門，都可通過其AI技術自動觸發拍攝。值得留意的是，在DxOMark智能手機評分中，HONOR Magic5 Pro的鏡頭和屏幕規格，分別以152分和151分，評分分數非常高。

Honor Magic5 Pro 12GB+512GB大內存版本，顏色有亮黑色與苔原綠兩種選擇，售價由7,299港元起。

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責任編輯：李彥煒

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