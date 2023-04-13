「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」2023 現已開始接受提名！

香港工業總會（工總）舉辦的「香港青年工業家獎」及「傑出工業家獎」是工總的年度旗艦活動，於商界享負盛名。自1988年起，每年舉辦「香港青年工業家獎」，公開表揚在不同界別取得卓越成就，年齡介乎21歲至45歲的年青工業家，至今已向超過250名工業家頒發此殊榮。得獎人不僅於其業務範疇出類拔萃，亦對行業和社會發展建樹良多，引領企業及香港工業邁向持續發展，其成就和貢獻獲業界廣泛認可。工總冀透過獎項鼓勵更多年輕人投身工業界，延續前輩的輝煌成就。

此外，工總自2002年起推出了被視為業界最高榮譽的「傑出工業家獎」，藉此表揚業界翹楚。此獎項提名不設年齡限制，每年頒予一位對香港工業界和社會經濟作出重大貢獻的工業家。得獎者需具備承先啟後及推陳出新的工業家精神，為本地現代工業界樹立典範。

▲ 工總主席查毅超博士（左5）及行政長官李家超先生（右5）與一眾2022 年度得獎者合照，包括傑出工業家得獎者陳守仁博士（右4）和陳曦齡博士（左4），以及青年工業家得獎者王紹恆先生（左1）、林知譽先生（左2）、鄺海峰先生（左3）、謝小雁先生（右1）、黎銳敏先生（右2）和招彥燾博士（右3）。

▲ 香港工業總會主席查毅超博士（中）與一眾2022 年度青年工業家得獎者合照，包括（左起）林知譽先生、黎銳敏先生、王紹恆先生、謝小雁先生、鄺海峰先生及招彥燾博士。

兩項獎項均以嚴謹的評審程序稱譽。每年的評審委員會皆由政府、學術界、公營機構和工業界知名人士組成。評審委員親自接見候選人，就其表現及貢獻作出公平不偏頗的評核，按以下四大方向確保獎項授予最佳人選：



成就：所屬企業的營運狀況良好，業績優越。

遠見：具創意及前瞻性思維，準確掌握所屬行業及經濟走勢。

貢獻：熱心推動行業發展，積極投入社會服務，願意履行企業社會責任，為香港貢獻一己所長。

誠信：品行端正，誠實可靠，業務操守受同儕認同。



今年獎項繼續獲多家機構贊助及支持，贊助機構包括：中國銀行（香港）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、香港科技園公司、香港青年工業家協會以及上海商業銀行有限公司；中華電力有限公司為刊物贊助機構。此外，出口信用保險局、香港生產力促進局、香港貿易發展局、香港工業專業評審局以及工業貿易署則為獎項的策略夥伴。



「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」2023現已開始接受提名，截止日期為6月2日。有關提名程序及詳情，請瀏覽www.yiah.org。



查詢：工總徐小姐 2732 3120 / 李小姐 2732 3142

（特約）