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【雲康2325】雲康：內地獨立醫療檢測滲透率低 三綫業務增長具潛力

股樓投資 16:41 2023/04/13

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內地現時獨立醫學實驗室（ICL）滲透率低，僅得6%左右，雲康集團（02325）主席張勇表示，集團現時擁有398個醫聯體現場診斷中心及逾10個自營獨立臨床實驗室。去年集團收入大增1.2倍，主要來自新冠病毒檢測，但隨著疫情過去及復常，料此方面收入將會減少，但過去2年被擠壓的其他病症檢測的需求將會回升。

雲康截至去年12月底止收入37.6億元（人民幣，下同），按年升1.2倍，當中三大業務均錄得顯著升幅。為醫聯提供診斷檢測服務收入增長1.7倍至16.8億元；診斷外包服務增長89.8%至19.44億元；為非醫療機構提供診斷檢測服務收入增長1.5倍至1.3億元。

張勇指出，現時內地中國獨立醫學實驗室（ICL）滲透率低，只有6%，與美國60%、歐美國家45%至50%相比，仍有很大上升潛，公司未來會持續擴容，並會繼續增加現場診斷中心數量。

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

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【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

雖然收入大增，但集團去年純利下跌1%至3.73億元，毛利率跌超過18個百分點至34.8%。張勇解釋，這是因為去年新冠檢驗相關業務佔收入比重大增，但技術提升令成本增加及價格大幅下降所致。

他又指，雖然預期今年及未來新冠檢驗的收入將會大減，但由於這個病毒並不會完全消失，同時過去年2年很多病症的檢測需求大為壓縮，如腫瘤、慢性病等，往後這方面的需求將會逐步復甦，對集團收入可帶來很好的拉動。

另外，公司派末期息0.22港仙。連同中期息0.088港元，全年派0.308港元，派息比率達46.7%，張勇表示，公司會通過派息回饋股東，並逐步建立穩定派息政策。

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記者：李兆明

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港股 雲康集團（02325） 病毒檢測 疫情

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