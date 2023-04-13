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【小老闆生意經@iM網欄】港人愛外遊 長假期間生意淡靜

名人薈萃 17:56 2023/04/13

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經歷逾3年的疫情，港人終於迎來全面通關後的首個長假期。今年清明節及復活節為復常後首個長假期。據了解，由4月4日起4天，累計有近133萬本港居民出境，同期入境香港居民有74萬，因此「淨流出」達58萬人，期內入境及出境的內地及其他訪客約26萬人次。而單在4月7日，有近40萬本港居民出境，創2月全面通關以來單日新高。

港人在長假期間報復式外遊消費，惟出境人次多過入境，令本地餐飲及零售行業吹淡風。部分商家更直言，今年復活節假生意未如理想，生意額甚至比平日下跌兩三成。

展望消費券對零售業有幫助

然而，很多港人喜歡周末都會到內地按摩、吃飯，內地消費始終比香港更便宜。疫情期間，很多港人幾年內亦沒回內地，因此，他們趁著今次長假期，回到內地消費。事實上，自中港通關以來，明顯多了港人回內地吃喝玩樂。

另一邊廂，鄰近香港的澳門，疫情過後有了很大變化。近年澳門旅遊業不斷發展，現在跟三年前相比已多了很多旅遊景點及遊玩的地方，因此面積僅得香港一成的澳門，復活節假期間的旅客入境人數竟錄得較香港多。對香港及澳門而言，內地旅客都是最主要的客源，因此，澳門旅遊暢旺，某程度會對香港旅遊業帶來負面影響。除此之外，部分在今次長假期回港的旅客，可能是探親為主。其逗留時間不長，對本地零售消費亦沒有特別大的刺激作用。

雖然今年復活節假期，留港消費的人不多，令本地零售消費行業在長假期間生意大不如前。惟商家們都只可以見步行步，展望4月下旬派發的消費券會對本地零售市道有利好作用。根據過往經驗，消費券派發的月份的確會令該月營業額有所提振。依筆者之見，做生意始終不可能每個月都是順境，遇到逆境時就要「守」。而政府的消費券計劃正好扶助了本地零售業捱過寒冬。3年疫情已經過去，如商家們在過去3年亦能捱過，往後的3年一定會迎來好日子。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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疫情 清明節 出入境管制 按摩 復活節 餐飲 玩樂 香港

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