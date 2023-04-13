【ESG】A股通低碳指數Vs灣區氣候轉型ETF 專家拆解投資ESG新玩法

▲ 再有ESG ETF新品種登場。

近期再有兩隻ESG（環境、社會及管冶） ETF成功闖關，包括中銀香港 （02388） 旗下中銀香港大灣區氣候轉型ETF （03129） （人民幣計價：83129），以及恒生 （00011） 旗下恒指A股通低碳指數ETF （03038） （人民幣：83038），專家拆解以上兩隻產品的新玩法。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，中銀大灣區氣候轉型ETF有近70%資產投資在香港的上市公司，其餘約30%透過深港通涉足內地企業，而恒生A股低碳則全部投資在A股；中銀的新ETF在投資地域上較恒生為分散。然而，中銀及恒生所追蹤的指數的持股數目，分別為170隻及280隻左右。

策略上，中銀上述ETF追蹤的指數，配合內地的「雙碳目標」，以及香港氣候行動藍圖2050。而恒生相關ETF則剔除較具爭議性的業務，以及聯合國全球契約評分較差的企業；「碳達峰」與「碳中和」是中長線目標，而剔除較具爭議性業務也是ESG投資的重點之一。

專家料ESG相關ETF 續吸引資金流

隨着更多投資經理將ESG融入投資流程，溫傑相信，長遠而言相關ETF將繼續吸引資金流。

展望第2季，溫傑仍看好中國整體經濟持續復甦，若內地市民的消費及投資氣氛改善，疫情時的超額儲蓄得以轉移，散戶佔比較重的A股或有不錯的前景。投資者可以把較分散的大灣區ETF作核心部署，再按各自風險承受能力增配A股。

談及現時在港交所 （00388） 以ESG為目標的ETF，溫傑表示共有11隻；不過，若計及有不同貨幣選擇，其中4隻提供美元類別，6隻設有人民幣類別，則合共有21個選擇。

溫傑續說，11隻基金中，只有Global X亞洲綠債 （03059） （人民幣：83059）是債券ETF，適合較保守的投資者。至於中金碳期貨ETF （03060） （人民幣：83060）（美元：09060）則是唯一一隻追蹤碳期貨的ETF，碳權交易是實現碳排放政策中重要一環，是一項較新的概念，捧場客務必認識碳權及期貨ETF等的相關風險。其餘9隻ETF都押注股票，主要投資在中港股市。

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溫傑認為，若有興趣者並未持有中港股市ETF或基金，可留意華夏恒指ESG ETF （03403） （人民幣：83403）（美元：09403），其ETF資產管理規模約為8.75億港元，指標是追蹤恒指ESG增強指數，以國際視野將ESG元素加入恒生指數內，現持有成份股為64隻。

溫傑補充，華夏恒指ESG ETF已從1月高位回落，以港元計價，現時約48元是不錯的吸納位，在44元附近或有支持；樂觀情境下，年內仍有機會重上約55元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪