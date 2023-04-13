  • 25°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【ESG】A股通低碳指數Vs灣區氣候轉型ETF 專家拆解投資ESG新玩法

16:06 2023/04/13

分享：

分享：

再有ESG ETF新品種登場。

近期再有兩隻ESG（環境、社會及管冶） ETF成功闖關，包括中銀香港 （02388） 旗下中銀香港大灣區氣候轉型ETF （03129） （人民幣計價：83129），以及恒生 （00011） 旗下恒指A股通低碳指數ETF （03038） （人民幣：83038），專家拆解以上兩隻產品的新玩法。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，中銀大灣區氣候轉型ETF有近70%資產投資在香港的上市公司，其餘約30%透過深港通涉足內地企業，而恒生A股低碳則全部投資在A股；中銀的新ETF在投資地域上較恒生為分散。然而，中銀及恒生所追蹤的指數的持股數目，分別為170隻及280隻左右。

策略上，中銀上述ETF追蹤的指數，配合內地的「雙碳目標」，以及香港氣候行動藍圖2050。而恒生相關ETF則剔除較具爭議性的業務，以及聯合國全球契約評分較差的企業；「碳達峰」與「碳中和」是中長線目標，而剔除較具爭議性業務也是ESG投資的重點之一。

專家料ESG相關ETF 續吸引資金流

隨着更多投資經理將ESG融入投資流程，溫傑相信，長遠而言相關ETF將繼續吸引資金流。

展望第2季，溫傑仍看好中國整體經濟持續復甦，若內地市民的消費及投資氣氛改善，疫情時的超額儲蓄得以轉移，散戶佔比較重的A股或有不錯的前景。投資者可以把較分散的大灣區ETF作核心部署，再按各自風險承受能力增配A股。

談及現時在港交所 （00388） 以ESG為目標的ETF，溫傑表示共有11隻；不過，若計及有不同貨幣選擇，其中4隻提供美元類別，6隻設有人民幣類別，則合共有21個選擇。

溫傑續說，11隻基金中，只有Global X亞洲綠債 （03059） （人民幣：83059）是債券ETF，適合較保守的投資者。至於中金碳期貨ETF （03060） （人民幣：83060）（美元：09060）則是唯一一隻追蹤碳期貨的ETF，碳權交易是實現碳排放政策中重要一環，是一項較新的概念，捧場客務必認識碳權及期貨ETF等的相關風險。其餘9隻ETF都押注股票，主要投資在中港股市。

ESG基金享零認購費 入場門檻最低10元【下一頁

溫傑認為，若有興趣者並未持有中港股市ETF或基金，可留意華夏恒指ESG ETF （03403） （人民幣：83403）（美元：09403），其ETF資產管理規模約為8.75億港元，指標是追蹤恒指ESG增強指數，以國際視野將ESG元素加入恒生指數內，現持有成份股為64隻。

溫傑補充，華夏恒指ESG ETF已從1月高位回落，以港元計價，現時約48元是不錯的吸納位，在44元附近或有支持；樂觀情境下，年內仍有機會重上約55元。

相關文章：【ESG】新客認購ESG基金 享現金獎賞1000元

【ESG】惠理首隻ESG基金闖關 專攻亞洲食品及營養產業

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

碳中和 A股 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 港股 ETF ESG

下一篇文章

【人幣定存】星展逆市搶吸短錢 人民幣短存息10.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款