▲ 【長和系】屈臣氏計劃今年內地增設超過300家新店 CEO倪文玲：O+O平台策略是增長策略焦點

隨著市場復甦及顧客消費意欲回升，屈臣氏計劃今年於內地增設超過300家新店，進一步加速發展O+O（線下及線上）零售。

過去三年疫情期間，中國屈臣氏沒有減慢其O+O發展步伐，開設近850家店舖，又於內地逾300個城市升級改造了近440家店舖。最近，全新設計的升級屈臣氏店舖及Colorlab潮流彩妝體驗概念店2.0分別在上海青浦吾悅廣場、江蘇常州武進吾悅廣場開幕。

▼ 點擊圖片放大

當中，升級店舖特設護膚專區，提供全方位的護膚體驗，不僅配置了最新、最先進的專業皮膚分析設備，還有資深皮膚顧問，就顧客的肌膚狀況，為他們提供專業及個人化的購物體驗。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，展望將來，O+O平台策略仍是集團增長策略的焦點。由於實體店舖為顧客提供無可取代的購物體驗，因此屈臣氏計劃今年於內地增設超過300家店舖，持續革新店舖設計、增加產品種類及提升顧客體驗，滿足顧客的需求。傳統零售業並非式微，關鍵是創新及與時並進，為顧客帶來更優越的服務及體驗。

相關文章：

【長和系】屈臣氏拓展中東市場 料今年在海合會地區開超過10家新店

【長和系】屈臣氏集團在港推自拍AI皮膚分析Skinfie Lab智美肌 料明年初前擴展至其他亞洲地區

【長和系】屈臣氏集團承諾2030年前為全球青年提供20萬個就業機會 職位涵蓋不同範疇

編輯：姚卓然