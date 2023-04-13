【股神點睇】比特幣本周升穿3萬美元　巴菲特再批評：「只是賭博籌碼」

「股神」巴菲特（Warren Buffett）日前接受傳媒訪問，再提出自己對比特幣的看法，他指出比特幣不過是「賭博籌碼」（gambling token），認為與他這輩子見過的賭博行為差不多。

在訪問中，他回應過去否定加密貨幣的看法，他認為比特幣「沒有任何內在價值」，但是否有價值，並不能阻止人們想要「玩輪盤（Roulette Wheel）」。他更評論賭博一事：「參與看似容易賺錢事情的衝動是人類的本能。」

巴菲特又稱，若要預測比特幣何時「泡沫爆破」，等於要預測投機行為何時能結束，或者預測人類賭博的本能何時會消失。他就表示自己並不擅長做這種預測，他更擅長的是買入優秀的企業。

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畢菲特和其拍檔芒格（Charlie Munger）過去都曾對比特幣發表過反對言論。在比特幣值100多美元時，巴菲特曾被問到，巴菲特說比特幣是老鼠藥，而當記者問他，比特幣從100多美元升至9000多美元，對此有什麼看法，他則說：「可能是老鼠藥的平方。」

比特幣於本周升穿3萬美元，創下自去年6月以來最高紀錄，以今年計已大漲超過80%。

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