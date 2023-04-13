【單位直擊】放盤4日「象徵式」減價2萬即易手　荃灣中心高層兩房戶436萬沽

雖然近期二手交投略為回落，但仍有不少上車客加快入市。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心12座高層C室，實用面積377平方呎，兩房間隔，向東南，享開揚山景，最初開價438萬元，放盤4日，終減價2萬元，以436萬元沽出，實用呎價約11,565元。

從代理相片可見，單位裝修不算新淨，料需花一筆錢翻新。資料顯示，原業主於2013年7月以293萬元買入單位，持貨約10年，現帳面獲利143萬元，物業期內升值48%。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

談到近期市況，鍾家豪說，本月荃灣區暫錄近40宗買賣，當中荃景圍一帶的上車屋苑佔近30%。他續說，不少上車客見市場預期美國加息見頂，所以加快入市。

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機